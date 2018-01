Avskiltet kjøretøy på kontroll

Statens vegvesen hadde trafikkontroll torsdag ved Mortavika fergekai og Sokn kontrollstasjon. Totalt var 121 kjøretøy inne på kontrollplassene, og 32 ble valgt ut til en videre undersøking.

– Vi hadde spesielt fokus på transport av farlig gods på vei, dokumenter, teknisk tilstand, vinterutrustning, lastesikring og vekt, skriver kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen i en pressemelding.

Manglet vinterutstyr

En kjørte uten lovpålagte snøkjettinger i vinterperioden. Dette resulterte i et trafikkgebyr på 1000 kroner.

– Det ble også gitt gebyr på 750 kroner til to sjåfører som kjørte med dekk som hadde mønsterdybde under lovlig minimum, kommenterer Stangeland.

En kjørte med en gjenstand i frontvinduet som hindret sikten. Det gjorde at føreren fikk kjøreforbud og pålegg om å fjerne gjenstanden før videre kjøring.

Les også:

Fakta: Resultat Skriftlige mangler: 11.

Bruksforbud: 6.

Avskilting: 1.

Rapportert skriftlig: 2.

Vektgebyr: 1.

Trafikkgebyr for kjøring uten vognkort: 1.

Trafikkgebyr for kjøring med under lovlig minimum mønsterdybde på dekk: 2.

Trafikkgebyr for kjøring uten riktig antall snøkjettinger: 1.

Skiltingsgebyr på grunn av avregistrering: 1.

Feil plassering av last på henger

En kjørte med overlast. Godset var lastet for langt fram i hengeren slik at totalvekten på bilen ble for høy i forhold til det som er lovlig på offentlig vei.

– Det ble gitt et overlastgebyr på 4500 kroner til eieren av kjøretøyet. Sjåføren måtte også laste om for å komme ned i lovlig vekt, skriver Stangeland.

Manglet godkjente brannslukkere

To transportenheter manglet brannslukkere som hadde vært til årlig godkjenning. Førerne fikk pålegg om å skaffe godkjente apparater.

– Vi oppfordrer alle sjåfører om å sjekke at alle brannslukkingsapparater har vært til årlig kontroll. I tillegg bør alle sjekke at transportdokumenter er riktig og fullstendig utfylt før du begynner å kjøre, sier han.

Les også: