Youtube sørger for musikk på sykehjemmet

– Han er så bra, han Bjøro Håland, utbryter Gerd Søiland.

Hun sitter på fremste rekke på Bergåstjern sykehjem og nynner med mens Bjøro Håland med cowboyhatten på snei synger fra storskjermen foran i rommet.

Sammen med 28 andre beboere er hun klar for ønskekonsert. Rita Schrøder, aktivitets- og frivillighetskoordinator ved Bergåstjern sykehjem, har funnet frem en hel rekke countrysanger på Youtube. Lyset skrus av og nå er det tid for å nyte musikk og film.

– Noen ganger viser jeg bilder fra ulike steder, andre ganger er det musikk. Jeg portretterer gjerne artister, som for eksempel Dolly Parton. Det hender også at jeg viser webkamera fra Stavanger sentrum for å vise hvordan det ser ut akkurat nå, sier Schrøder.

Hun sier det er et mål å ha mange aktiviteter å tilby beboerne, slik at de heller kan velge vekk hvis de ikke orker alt.

Sykehjemmet har også egen Facebook-side der de legger ut bilder fra aktiviteter og lignende.

– Det bruker vi veldig aktivt, sier Schrøder.

Pilotprosjekt

Politikerne i kommunalstyret for oppvekst og levekår gikk denne uka enstemmig inn for et forslag om å sette igang et pilotprosjekt får å videreutvikle bruk av sosiale medier på sykehjem.

Formålet er at beboere «får oppleve økt bruk av musikk og kommunikasjon med omverden.»

Forslaget skal sendes videre til kontoret for Smartbyen Stavanger for videre utredning.

– Dette vil være med og bygge bro mellom generasjoner fordi både barn og barnebarn gjerne bruker sosiale medier. De eldste havner fort utenfor digitalt. Det vil vi gjerne motvirke, sier Ingrid Kristine Aspli (SV) som står bak interpellasjonen der forslaget ble lagt fram.

– Dessuten gir sosiale medier så mange muligheter som kan skape stor glede for beboere, sier hun.

Pause

Aspli ble inspirert til å ta tak i dette etter at hun ble kontaktet av Karsten Hegland i Psykopp.

– Faren min er 84 år, og da jeg installerte Spotify og Facebook for ham, så jeg at han fikk en pause fra bekymringer og det som gjør vondt i kroppen. Slik kom jeg på at dette må være noe for andre også. Eldre mister fort kontakten med barn og barnebarn når de ikke er på sosiale medier, sier Hegland.

Han sier at planen er å sette opp en skjerm som for eksempel kan ta inn bilder tagget med navnet på sykehjemmet.

– Så hvis et barnebarn tagger bildet fra skitur i Sirdal med navnet på sykehjemmet, dukker bildet opp på skjermen. Planen er ikke å legge ut bilde av pasientene, men at pasientene skal få se hva som skjer ute, sier han.

– Hvordan blir dagene med sosiale medier bedre for pasientene?

– Det kan gi dem en pause i hverdagen, en god liten stund. De kan for eksempel kan se gamle filmer eller høre på musikk de ikke har hørt på en stund. Dette kan også knytte generasjoner nærmere hverandre, sier han.

Stor verdi

– Mange av pasientene har redusert helse, og kommer seg ikke ut i samfunnet. Derfor er det av stor verdi å få aktiviteter inn til oss som de ikke kan være med på lenger. Kanskje har de ikke helse til å gå på konsert på konserthuset, men de kan få konserten på storskjerm, sier Merete Børresen, konstituert virksomhetsleder ved Bergåstjern sykehjem.

Sykehjemmet har også en egen Facebook-gruppe, der de legger ut litt bilder og informasjon om aktiviteter. Børresen er positiv til en skjerm på veggen med bilder fra pårørende.

– Ja, absolutt. Noen pasienter har med seg bærbar pc og Ipad når de kommer til oss og mange er spreke på sosiale medier-fronten, sier hun.

Sykehjemmet bruker også sosiale medier i undervisning for de ansatte.