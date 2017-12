Spilte bronselur på gammelt, hellig sted

Per Iversen var i mange år tropetist i Ålborg Symfoniorkester. Like lenger har dansken interessert seg for bronselurer. Det er funnet 54 slike lurer i Nord Europa, fire av dem i Norge. På Revheim i Rogaland er det funnet to prakteksemplarer.

– Lurene opptrer alltid i par, og er laget slik at de vender mot hverandre og er stemt likt. Registeret er naturtoner. I Danmark har disse lurene en grotesk bakgrunn. De ble bruk ved offersermonier der det ble ofre mennesker. Lurspilleren ble heldigvis ikke ofret, humrer lurspiller Per Iversen som for anledningen har kledd seg i bronsealdermundur.

Det er gammelordfører Gudmund Holmen som har fått Per Iversen til å ta meg seg luren fra Danmark. I Haua sentrum, like ved rutebilstasjonen, stikker det et lite nes ut i elva.

– Katthammer med helleristningene, var antakelig en holme i en grunn brakkvannsfjord – og trolig et hellig sted for de som bodde her. Ristningen som viser et fotavtrykk, skal i følge historikerne fortelle oss at en guddom har gjestet stedet og etterlatt seg et fotavtrykk.

Arnt Olav Klippenberg

De to lurene som ble funnet på Revheim i Stavanger kommune, ble først sett på som genuine, men funn i Danmark har vært av samme lurtype.

– Spørsmålet blir da om lurene ble importert eller produsert i Rogaland?Vi vet at forbindelsen fra Norge og sørover til Danmark, er svært gammel. Det var jo en av veiene menneskene kom til Norge etter istida, forteller Per Iversen som ofte er i Norge og Sokndal for å fiske laks. - Da står jeg i elva akkurat her hvor det hellige stedet ligger. Laksen trives her.

Gudmund Holmen forteller at slike lurer ofte ble lagt i ei myr som en offergave. Han har satt ut fakler på det hellige stedet ved elva. Lysene blafrer mens Per Ivsen spiller. Han ber folk se for seg hvordan det så ut for flere tusen år siden når folk samlet seg her til seremonier.

– Ljomen fra de flotte lurene tonet ut over folk og landskap. For første gang på 3000 år kan igjen slike toner høres på Katthammer, sier Holmen.