Næringslivet med bekymringsbrev om Sokndal kommune

Aftenbladet har tidligere skrevet om den spente situasjonen i Sokndal kommune. Alle fire etatssjefer var på et tidspunkt sykemeldt. Arbeidstilsynet gransker for tiden kommunen og det som tillitsvalgte kaller et helseskadelig arbeidsmiljø. Nylig sa personalsjefen opp stillingen sin. Nå har også ingeniør Inge Tønnesen sagt takk for seg. Til Dalane Tidende begrunner han oppsigelsen med arbeidsforholdene på rådhuset.

Uroen begrunnes på to måter, alt etter hvem du spør. Noen mener det handler om arbeidsstilen til den nye rådmannen Helge Madland, mens andre mener det handler om gamle unoter som den nye rådmannen forsøker å ordne opp i.

Tunge aktører

Nå har næringslivet i Sokndal skrevet brev til kommunen og uttrykt sin bekymring. Det er tungt skyts som rettes mot kommunen, selv om tonen i brevet er mildt, tungt skyts fordi «alle» har skrevet under på det. Når bedrifter som Titania, Rekefjord Stone, Bjerkreim Trelast og Kulturhotellet står listet opp sammen med 11 andre, så er det «alle» i Sokndal.

«Det er med stor uro vi registrerer det som skjer i Sokndal kommune. Vi er bedrifter som mer eller mindre daglig har behov for at tjenestene i kommunen er velfungerende, da spesielt teknisk avdeling. Dette for å komme videre i våre planer og prosjekter som igjen er med på å sikre og utvide sysselsettingen og generere verdiskaping.»

Det var avisen Agder som først skrev om brevet. Bedriftene ønsker ikke å ha meninger om konflikten i rådhuset, personalbehandlingen og sykemeldingene, det er noe litt annet de har på hjertet.

«Vi har over år opplevd mangelfull behandling og fremdrift i saker. Dette har resultert i at vi ikke får de tjenester vi må ha for igjen å skape og bevare arbeidsplassene i kommunen. Enkelte av oss opplever også at administrasjonen til tider trenerer politiske vedtak.»

Noen av bedriftene jobber også utenfor Sokndal kommune. De forteller at servicen er bedre utenfor bygda. Nå krever de endring og ber om et møte med ledelsen i kommunen.

Positivt

Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) er glad for bekymringsbrevet fra næringslivet.

– Jeg leser brevet som en støtte til jobben rådmannen har startet. Vi har visst det lenge. Det er derfor vi har ansatt en rådmann som skal se på forholdene.

Trond Arne Pedersen sier at det er nettopp slike ting rådmannen må gripe fatt i. Derfor ser han positivt på brevet. Kommunen trenger konkrete eksempler og han ser derfor fram til et møte.

– Jeg leser brevet som en støtteerklæring til rådmannen, sier ordføreren.

Fylkesmannen i Rogaland har varslet at de kjennet til saken og at de følger med. Avdelingsdirektør Lone Solheim sier til Aftenbladet at de planlegger et kommunebesøk til Sokndal i løpet av første halvdel av 2018.