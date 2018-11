Dermed økes støtten fra Stavanger til den prestisjefylte sjakkturneringen til 1 million kroner i året.

– Dette er en av verdens største sjakkturneringer som er blitt fantastisk reklame for Stavanger-regionen. Jeg vil skryte av Kjell Madland og hans medarbeidere som har fått til enormt mye med lite midler. Det de har fått til, styrker vårt omdømme, og vi vil bidra til at dette fortsetter, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H).

– Det flotte med sjakk er at det engasjerer alle aldre. Arrangørene trenger penger til å utvikle den delen av turneringen som retter seg mot barn og ungdom. Kunne vi få til noe som minner om en Norway Cup i sjakk, ville det være helt topp, sier Bjørg Tysdal Moe.

– Helt enig. Sjakk engasjerer. Jeg har fått med meg hvert eneste parti så langt, sier Karl W. Sandvig (Pp), og tenker selvfølgelig på VM-turneringen i London, med Magnus Carlsen i hovedrollen.

– Ville det ikke være lurere å vente med dette trekket til dere ser om Carlsen beholder VM-tittelen?

– Vi tenker heller at Magnus Carlsen blir så glad når han hører om dette at det vil gi ham det ekstra løftet han trenger nå på slutten, sier Per A. Thorbjørnsen (V), og høster latter rundt bordet.

– Fra spøk til alvor. Stavanger Forum styrer mot over 11 millioner i underskudd, selv om det har vært ONS i år. Prøver dere å motvirke dette ved å sprøyte penger inn i arrangementer som drar flere folk til Forum og til Stavanger.

– Også disse pengene er en del av det store målrettede arbeidet med å utvikle Stavanger Forum videre. Men nei, økningen i tilskudd har ingenting med den aktuelle situasjonen i Stavanger Forum å gjøre. Vi satte imidlertid av 30 millioner i fjor til et fond for konferanser og kongresser. De pengene har ikke begynt å rulle ennå, sier Thorbjørnsen.

Daglig leder Kjell Madland i Norway Chess er uansett høyt oppe etter å ha fått beskjeden fra Stavanger kommune.

– Dette er utrolig viktig for oss, nærmest en gave fra himmelen. Vi har drevet med en høy grad av frivillighet i alle år. Det er vel riktig å si at vi har kavet for å få det til. For å få til en forutsigbarhet for arrangementet er det uhyre viktig at kommunen og andre støttespillere støtte opp. Det er enormt gledelig at de synes det vi gjør er viktig for byen og regionen, sier Madland, som onsdag ettermiddag befant seg i London, nær et sted det spilles sjakk på høyt nivå.

Det blir ikke bare Norway Chess som nyter godt av flertallsbudsjettet. Også arrangementet Norway Summit får økt sin årlige bevilgning fra 200.000 til 500.000 kroner.

– Hovedtemaet neste år blir digitalisering, kunstig intelligens og blockchain. Dette er temaer som er nyttige både for det private næringsliv og offentlig sektor. i tillegg passer det utmerket inn i smartbyen Stavanger, sier Christine Sagen Helgø.