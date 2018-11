Dårligere luft i Stavanger, men helsesjefen er ikke bekymret

– Akkurat nå er det greie verdier når det gjelder mengden av svevestøv i Stavanger. Tidligere i uken var det over på oransje, så da ble Statens vegvesen varslet, slik at tiltak for å vaske veibanen og binde støv kunne settes i gang, sier helsesjef Tord Haaland.

Nå er det fint og kaldt, og dette været vil holde seg til og med tirsdag, ifølge værmeldingen. Det er i slike perioder at luftkvaliteten kan bli dårlig. Natt til fredag viste målestasjonen i Kannik også røde verdier, men bare en time eller to og ikke noe å bekymre seg over, ifølge helsesjefen.

At verdiene noen ganger er høyest om natten og en del lavere på dagen, mener helsesjefen viser at tiltakene virker. Vegvesenet vasker veiene om nettene.

– Men ingen tiltak er gode nok når det er kaldt og stille vær, sier helsesjefen.

De aller minste partiklene, som også er de farligste, er ikke de som best lar seg fange av bilene fra Vegvesenet. Men helsesjefen mener at tiltaket uansett har en effekt totalt sett.

– Vi følger med på målingene og gir helseråd gjennom kommunens kanaler om nødvendig i dagene fremover. Men akkurat nå ser det greit ut, sier Haaland.

Er ved eller bil verst?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) står vedfyring bak 44 prosent av svevestøvet i Norge. Vedfyring slipper ut 15,8 tonn svevestøv av PM₁₀ og mindre, mens eksos fra veitrafikk slipper ut 0,7 tonn, ifølge SSB. Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger slipper ut 1,9 tonn PM₁₀ og mindre.

Selv om vedfyring ifølge SSB avgir ut betydelig mer svevestøv enn andre kilder, mener Stavanger kommune at veitrafikk er hovedkilden:

«Hovedkilden til nedsatt luftkvalitet i Stavanger er forurensning fra veislitasje, og partikler og gasser fra bilmotorene. Også fyring med vedovner gir utslipp av partikler. Spesielt på kalde, klare vinterdager med lite nedbør kan luftkvaliteten bli dårlig», står det i klima- og miljøplanen som skal behandles i bystyret mandag.

Også utslipp av nitrogendioksid (NO2) gir dårlig luftkvalitet og kan utgjøre helsefare. Hovedkilden til NO2 er utslipp fra forbrenningsmotorer.

– Når vi analyserer målingene som er gjort ved de tre stasjonene våre, så kan vi se at veitrafikk er det største problemet når det gjelder svevestøv, sier kommunaldirektør Leidulf Skjørestad i bymiljø og utbygging i Stavanger kommune.

Målestasjonene kan ikke analysere partiklene spesielt og spores til bestemte kilder, men ifølge Skjørestad er det gjort spredningsanalyser som viser at trafikken er hovedkilden i Stavanger.

– Dette er ikke unikt for Stavanger. Også i de andre byene er det piggdekk og bilkjøring som er den største utfordringen når det gjelder luftkvalitet, sier Skjørestad.

Også ifølge Norsk institutt for luftforskning er vedfyring verstingen når det gjelder de minste og farligste partiklene: «Rundt halvparten av det vi finner i byer og tettsteder føres hit med vind og vær fra andre steder, såkalt langtransportering. Resten står lokale kilder for. Blant dem er vedfyring den viktigste i vintermånedene, fulgt av eksos og veistøv», skriver instituttet på sine nettsider.

Målinger i ett døgn

Aftenbladet har sett på målingene som ble gjort ved de tre målestasjonene i Stavanger mellom klokken 13 torsdag og klokken 13 fredag. To av målestasjonene er plassert ved tett trafikkerte veier i Kannik og Schancheholen. Den tredje er plassert ved Våland skole og er en bakgrunnsstasjon som måler luftkvaliteten som befolkningen i allmenheten utsettes for, slik at dette kan sammenlignes med målinger ved mye trafikk.

Aftenbladet har sett på grafene som viser utviklingen av komponentene nitrogendioksid (NO₂) og svevestøvpartikler av de to størrelsene PM10 (diameter mindre enn 10 mikrometer) og PM2,5 (diameter mindre enn 2,5 mikrometer).

Våland, bakgrunn

PM₁₀: Stigning tidlig torsdag kveld, og så vidt over på oransje rundt klokken 19, før nedgang.

NO₂: Stigning tidlig om kvelden og sent på morgen, men alt på grønt.

PM2,5: Kraftig stigning fra sent om ettermiddagen og utover kvelden. I 19-tiden går verdiene over grensen til rød på 40 mikrogram per kubikkmeter luft. Får en ny stigning fram mot midnatt, men når ikke opp mot rødt.

Schancheholen, ved trafikk

NO₂: Stigning om ettermiddagen, med en nedgang som begynner rundt klokken 17, men holder seg på grønt. Ny stigning fredag morgen, med en topp rundt klokken 08, så vidt over på oransje.

PM2,5: Går fra grønt til oransje rundt klokken 16.30 torsdag, med en dupp i 19-tiden og over på rødt i 20-tiden, der grafen holder seg fram til midnatt. På grønt etter klokken 01.30. Lave nivåer fredag morgen.

PM₁₀: Så vidt over på oransje en times tid rundt klokken 23 torsdag, ellers grønt. Lavt nivå fredag morgen.

Kannik, ved trafikk

NO₂: På grønt hele døgnet. Liten stigning noen få timer torsdag ettermiddag og bratt stigning fra klokken 05 til 09 fredag.

PM₁₀: Noe over på oransje ved målestart klokken 13 torsdag, men synker fram til klokken 15. Ellers på grønt, bortsett fra en kraftig stigning etter midnatt, der verdiene er på oransje en times tid i 02-tiden.

PM2,5: Stiger fra klokken 15 torsdag. Kraftig stigning fra klokken 17 og så vidt over på rødt en times tid i 18-tiden, før grafen synker igjen. Kraftig stigning igjen fra klokken 01 med en topp godt over på rødt klokken 02. Grafen holder seg på rødt i en time eller to. Lavt nivå fredag morgen.