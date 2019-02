Kaldt, vått og tøft for 300 konfirmanter

I helgen fikk rundt 300 humanistiske konfirmanter føle på kroppen hvordan det er å leve i et samfunn der menneskerettigheter ikke er en selvfølge. I rollespillet «For Nasjonen» blir de umenneskeliggjort og får ikke bestemme over sin egen fremtid i et totalitært diktatur.