Nye Årsvollveien opna mellom Sandnes og Sola

I tillegg til å vera utvida, har den rundt fire kilometer lange vegen frå Stangeland i Sandnes til Tjelta fått gang- og sykkelveg. Brua over Skas-Heigre-kanalen er fornya, og bustadene i nærleiken har fått støyskjerming.

Prosjektet er ein del av Bymiljøpakken, og endte opp med ein prislapp på 80 millionar kroner. 75 prosent, eller 60 millionar kroner, er finansiert av bompengar. Resten er betalt av Rogaland fylkeskommune.

Jan Inge Haga

– Vi har hatt utfordringar spesielt med handtering av overflatevatn i eit flatt område utan offentleg avløp. I lag med entreprenøren har vi funnet gode løysingar, seier prosjektleiar Per Ove Stokkeland i Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Trafikkavviklinga har også vore utfordrande med smal veg utan tilbod for gåande og syklistar. Men i dag er vi glade for at alt er ferdig, poengterer Stokkeland.

Stangeland Maskin AS har vore entreprenør for prosjektet.