Stavanger topper i Europa på flerkulturell kompetanse

Intercultural Citie har laget en oversikt fra 2014 som viste at Stavanger er i toppsjiktet i Europa innen flerkulturell kompetanse. Stavanger var rangert på andre plass blant 30 byer med 200.000 innbyggere og på fjerde plass blant totalt 60 byer. ICC trakk fram at byen har gode strategier for mekling og konflikthåndtering, og at offentlig ansatte har kompetanse til å møte innbyggere med annen kulturell bakgrunn. I tillegg sto det at Stavanger har god internasjonal orientering, blant annet gjennom ordførerens presidentskap i Verdens energibyer (WECP) og universitetssamarbeid med University of Houston.

Pål Christensen

MStavanger er én av 121 byer fra fem kontinenter som er med i nettverket Intercultural Cities (ICC), som jobber med mangfold. På ICCs jubileumskonferanse i Lisboa 28. november delte ordfører Christine Sagen Helgø Stavangers erfaringer med mangfoldsarbeid.

Nettverket Intercultural Cities (ICC) ble etablert i 2007 av Europarådet og EU-kommisjonen. Nettverket teller 121 medlemsbyer i mai 2017, hovedsakelig i, men også utenfor Europa. Grunnideen samsvarer med Stavanger kommunes visjon om en åpen og inkluderende by som ser på etnisk mangfold som en ressurs. Formålet med nettverket er å stimulere til nytenking og ny praksis rundt inkludering av minoriteter.

- Mangfold en ressurs - I Stavanger er mangfold en ressurs. Vi har vi lenge drevet kulturbygging og reflektert rundt hva det vil si å være en flerkulturell by. Derfor er det er nyttig å møte ordførere og representanter for nasjonale styresmakter, og dele erfaringer, perspektiver og nye måter for samarbeid på, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

ICC ser behovet for mer dialog og samhandling mellom lokale, regionale, nasjonale og europeiske myndigheter i mangfoldsarbeidet. Det var også tema for et panel der ordfører Christine Sagen Helgø deltok sammen med ordførere fra en rekke byer.

I sitt innlegg fortale hun om det norske nasjonale introduksjonsprogrammet, og hvordan Stavanger kommune jobber med mangfold og inkludering.

- Vi har lykkes godt med å legge til rette for språkopplæring. Det gjelder både i klasserommene på Johannes Læringssenter og utenfor, samarbeid med frivillige organisasjoner. Språkkafé og turgrupper er gode eksempler på hva vi kan oppnå sammen, sier hun, i følge meldingen.