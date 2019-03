«Flying Fox» er bygget hos Lurssen i Tyskland, samme verft som bygget «Amadea». Den var da en av verdens største luksusyachter, og besøkte Stavanger for to år siden.

«Flying Fox» er 30 meter lengre enn «Amadea», men er ifølge verftet «bare» verdens 14. største yacht.

Anders Minge

Også splitter nye «Flying Fox» ankommer Norge direkte fra Tyskland godt utenfor den tradisjonelle «ferie til fjord-Norge» sesongen. Årsaken kan være, som for «Amadea», den tyske momsordningen:

Om skipet er innom en havn utenfor EU og får diverse dokumenter stemplet, får rederen nemlig refundert den tyske momsen på 19 prosent.

Når en vet at totalprisen for yachten er rundt 300 millioner dollar - 2,7 milliarder kroner - blir det en del penger. 361 millioner kroner for å være nøyaktig.

Skipet bestilte los til klokka 17.00 torsdag ettermiddag, da den skulle være ved Feistein. Klokka 17.56 la «Flying Fox til kai i Stavanger.

«Flying Fox» har to helikopterdekk og et stort svømmebasseng på hoveddekket.

På marinetraffic.com er det ingen informasjon om hvor lenge «Flying Fox» blir liggende til kai i Stavanger.

Yacht-eier kan spare 190 millioner kroner på Stavanger-besøk

En av verdens største yachter lå til kai i Stavanger

Les mer om superyachten «Flying Fox» her: