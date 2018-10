Professor Mari Rege: «Skolen har mye å lære av barnehager»

Det er en viss fallhøyde for en festival som liker å kalle seg for Norges og Nordens beste og morsomste økonomifestival. På den andre siden er ikke konkurransen så veldig stor. For det tettpakkede festivalprogrammet i Norge er ikke akkurat fullstappet med morsomme økonomifestivaler.

Deltar for å lære og formidle

Målet med Kåkånomics er å gjøre økonomi mer tilgjengelig og interessant for folk flest. Det er derfor festivalen omtaler seg som høstens smarteste eventyr. En av de smarte foredragsholderne er Mari Rege, som er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger.

– Jeg deltar for å lære, bli utfordret og for å få formidle eget fagfelt og egen forskning, sier Rege.

Knut S. Vindfallet

– Skoledebatten styres av ideologi

Hun er en av flere professorer som skal delta på flere seminarer og debatter. Hun skal blant annet snakke om hva som skjer når økonomene inntar utdanningsfeltet og om fattige barn og ufør ungdom, som faller fra på videregående og havner utenfor arbeidslivet.

– Det er imponerende hvordan Kåkånomics får folk til å reise land og strand for å komme til Stavanger for å prate om økonomi og politikk. Jeg kjenner faktisk at jeg blir begeistret av å tenke på alle de kunnskapsrike, spennende og samfunnsengasjerte menneskene som skal fylle Stavanger de neste dagene. Jeg har spesielt store forventninger til skoledebatten onsdag kveld og til debatten om frafall i videregående skole fredag kveld. Her gleder jeg meg til å selv delta, sier Rege.

Onsdag kveld skal Rege svare på om politikerne egentlig bryr seg om skoleforskning. Det skjer om bord på MS «Sandnes». Der deltar også Ap-politiker Trond Giske og tidligere Høyre- politiker Kristin Clemet, som nå er daglig leder i den liberale tankesmien Civita.

– På overflaten kan det se ut som de bryr seg, men sannheten er nok at de fleste politikere har et svært pragmatisk forhold til skoleforskning. Skoledebatten i Norge styres dessverre av ideologi. Vi hører ofte at politikere i sin argumentasjon trykker forskningsartikler til sitt bryst, men de velger den forskningen som bekrefter deres politiske overbevisning og ser bort fra forskning som strider imot, sier Rege.

Trenger mer lek

Lars Idar Waage

– Du har forsket på og skrevet om lekbasert læring for femåringer, nylig har det vært en større diskusjon om førsteklassingene har for mye teori i sitt første skoleår. Hva er din mening?

– Vi trenger helt klart mer lekbasert læring i skolen. Både for de aller minste, men også oppover i klassene. Det krever at læreren klarer å kombinere begeistring, kreativitet og barns medvirkning med det faglige. Dette er barnehagene gode på og skolen kan lære mye fra barnehagene.

– Hva betyr digitalisering av skolen for elever og lærere i småskolen?

– Her tror jeg det finnes forskjellige svar i hver eneste kommune – ja til og med på hver eneste skole. Digitalisering er helt klart utfordrende for mange lærere som ikke har fått god nok opplæring i hvordan digitale verktøy kan brukes som en ressurs i undervisningen, sier Rege.

– Var det på høy tid at mange elever får egen Chromebook, eller er vi i forkant?

– Det er nok på høy tid. Chromebook kan bidra til å skape mer variasjon i undervisningen og til å bedre tilrettelegge for hver enkel elevs behov. Men det gjenstår nok et stort utviklingsarbeid og kompetanseheving for at man virkelig skal kunne utnytte læringspotensialet Chromebook gir, sier Rege.

