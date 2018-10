Dødt løp i Sola KrF

På Sola sykehjem var det rundt 20 personer som møtte opp for å være med på å avgjøre partiets veivalg videre.

– Jeg hadde nesten forventet enda flere på møtet. Men vi var rundt 20 personer, og det var de ivrigste som var der begge veier. Jeg vil si at det var omtrent uavgjort mellom borgerlig og rødgrønn side, kanskje med en liten overvekt av borgerlig, sier leder Jan Sigve Tjelta i Sola KrF til Aftenbladet.

To fra hver side

Lokallaget i Sola vil sende fem representanter til fylkesårsmøtet i Rogland inkludert lederen. Blant de fire vanlige medlemmene er det to representanter fra hver side. Det vil si to som ønsker regjeringssamarbeid med Ap og Sp, og to som ønsker å bli en del av dagens regjering med H, Frp og V. I tillegg kommer Tjelta, som støtter nestleder Olaug Bollestad sitt syn om å gå til dagens regjering først. Hvis det ikke fører fram, er han innstilt på å gå til den andre siden.

– Stemningen på møtet var god, og vi hadde en åpen og grei prosess. Det var mange gode argumenter begge veier, og det var nesten slik at når du hørte på den ene siden, var du enige med dem, og når du hørte på den andre, så var du enige med dem, sier Tjelta.

Rekordmange i Time

På rådhuset i Time samle KrF rekordmange, og det var stort engasjement.

– Det var et fantastisk møte med 61 personer til stede, det er en fjerdedel av medlemmene våre. Så mange har vi aldri vært før, og jeg er veldig glad for at folk er engasjerte, sier lokallagsleder Kjetil Hustoft.

Time KrF har valgt seks utsendinger til fylkesårsmøtet, men Hustoft ønsker ikke å si hvilket syn de støtter.

– Vi hadde en brei diskusjon der begge syn var representert i debatten, og det er sakene som teller hvis vi skal være med i regjering. De seks som representerer Time KrF vil alle ha et åpent mandat. De har gitt uttrykk for hva de tenker, men noen må kanskje tenke litt mer til før de bestemmer seg, og de skal de få lov til å gjøre, sier Hustoft.

Han ønsker ikke å si hvilken side som hadde flest tilhengere på møtet.

– Journalister er opptatt av svart eller hvitt. Vi er opptatt av politiske saker, og uansett hvem vi samarbeider med vil det være utfordringer. Det jeg kan si er at vi ønsker å være et parti for det som kanskje ikke har den høyeste stemmen i samfunnet, og vi kan godt ta upopulære avgjørelser. Folk med store ressurser har ofte gode talerør for å fremme sitt syn. Vi ønsker å være en stemme også for de som sliter litt, sier Hustoft.