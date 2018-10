Sju menn tiltalt i stor smuglersak

Seks dager er satt av til rettssaken mot de sju som alle er tiltalt for medvirkning til smugling. Flere av dem er tiltalt for medvirkning til grov smugling som følge av de store mengdene alkohol som ble innført.

Dette blir den andre runden i rettsapparatet mot smugler-banden. I mars ble fire polske statsborgere dømt til ubetinget fengsel for smuglingen. Den antatte hovedmannen (30) ble dømt til to år og tre måneders fengsel.

«Bring-banden»

Aftenbladet har skrevet flere artikler om banden, som benyttet seg av fraktfirmaet Bring til å smugle flere titalls tonn alkohol inn i landet. Den totale avgiftsunndragelsen i saken skal ha vært på nærmere seks millioner kroner.

LES OGSÅ: Fire menn dømt for innførsel av store mengder alkohol

Ifølge varebeskrivelsen skulle forsendelsene Bring fraktet inneholde maling, fargestoffer, skruer og lignende. Dette stemte med innholdet i de ytterste eskene på pallene, men i eskene i midten fant tollere noe ganske annet da de 2. juni i fjor kontrollerte lageret til Bring Cargo AS i Tananger.

Kontrollen ble gjennomført etter at ansatte i Bring hadde kjent øl-lukt i lokalet hvor pallene sto.

Knyttes til adressene

I denne forsendelsen, som senere skulle vise seg å være smuglerbandens 21., ble det funnet 4128 liter øl og 298 liter brennevin. Etterforskningen førte politiet til flere adresser påtalemyndigheten mener at tidligere forsendelser ble sendt til.

LES OGSÅ: Bande brukte Bring i utspekulert smugling

De sju som må møte i Jæren tingrett førstkommende tirsdag, knyttes til en eller flere av disse adressene.

- De sju er tiltalt for medvirkning til smugling. Subsidiært er de tiltalt for oppbevaring av smuglergods. Ut over dette ønsker jeg ikke å uttale meg om saken før hovedforhandlingen, sier politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen, som har tatt ut tiltale mot tre av de sju mennene.

Politiet

Tiltalen mot de siste fire er tatt ut av statsadvokat Oddbjørn Søreide.

Nekter straffskyld

Aftenbladet har vært i kontakt med seks av de sju tiltaltes forsvarere. Bare én av de tiltalte erkjenner delvis straffskyld. De andre advokatene sier at deres klienter nekter straffskyld for medvirkning til smugling.

- Min klient erkjenner ingen form for straffskyld. Det skal bli spennende å se hvordan påtalemyndigheten vil knytte min klient til dette forholdet, sier advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal til Aftenbladet.

Videre sier hun at hennes klient kvitterte på en leveranse som skulle vise seg å være noe annet enn han trodde.

Jarle Aasland

- Forsendelsen kom med Bring og min klient fikk opplyst at det dreide seg om Impregneringsmiddel og kontormøbler. Han åpnet ikke forsendelsen og ble ikke klar over at den inneholdt alkohol før gjennom politiet, sier Sunde.

Ingen av de andre advokatene Aftenbladet har vært i kontakt med ønsker å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.

Påstand om erstatning

Under rettssaken vil det bli ført rundt 20 vitner. Hovedgrunnen til at det er satt av hele seks dager til forhandlingene er imidlertid at det vil bli nødvendig å bruke tolk. Som de fire som allerede er dømt i saken, er flere av de tiltalte polske statsborgere.

LES OGSÅ: Elleve personer siktet i stor smuglersak

En av mennene er også tiltalt for å ha solgt deler av det banden smuglet. Sommeren 2017 skal han ifølge tiltalen ha solgt totalt 55 brett med øl av merket Zubr i Time kommune.

Mannens forsvarer, Einar Sophus Ramsland i Adius Advokater, ønsker ikke å kommentere tiltalen ut over at hans klient nekter straffskyld.

I tiltalen varsles det at det vil bli lagt ned påstand om erstatning på nærmere tre millioner kroner til Skatt Vest.