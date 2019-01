Mann siktet for drap på samboer

Mannen som i går ble siktet for drap på en kvinne i Haugesund er avhørt og har avgitt fri forklaring om deler av hendelsesforløpet. Politiet ønsker ikke å gå inn på detaljer fra avhøret. Mannen knytter seg til handlingen, men erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen.

Den siktede er en mann i 50-årene, og den avdøde er en kvinne i 40-årene. De var samboere.

Det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledning til drapet. Den foreløpige obduksjonsrapporten er ikke klar, og politiet kan derfor ikke si noe klart om dødsårsak.

– Kriminalteknikere fortsetter arbeidet på åstedet i dag. Den siktede erkjenner å ha påsatt brannen, men vi ønsker ikke å si noe mer om hva han har forklart om bakgrunnen for brannen på nåværende tidspunkt, sier påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker.

Det er foretatt en rekke avhør i saken og flere vil bli avhørt i dag. Politiet har ingen opplysninger om at andre personer var inne i huset under hendelsen.

Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Det er foreløpig usikkert når dette blir.

Skadet da han dro fra brannen

Forsvarsadvokat Erik Lea sa til Aftenbladet 1. nyttårsdag at klienten hans har forklart seg for politiet fra første dag.

– Han er sliten og fysisk skadet. Han erkjenner å ha vært på stedet og at det bare var ham og avdøde i huset. Han erkjenner ikke at han har forvoldt hennes død med vitende og vilje, men han har knyttet seg opp til avdøde ved at han er medvirkende årsak til at dette skjer, sa Lea tirsdag.

Ifølge Lea har mannen erkjent at han har tent på huset, han var beruset da dette skjedde. Han skal ha kjørt derfra på en motorsykkel.

– Jeg har fått opplyst at det skjedde en ulykke der han brakk ribbein og et kragebein. Han er ikke livstruende skadet, men er preget av dette, sier advokaten.

Varetektsfengsles

Lea opplyste at siktede og avdøde har bodd sammen, men at han er usikker på om de var samboere eller gift.

Lea opplyser også at mannen blir framstilt for varetektsfengsling enten onsdag eller torsdag.

– Jeg antar det skjer onsdag. Min klient ønsker å samarbeide med politiet og samtykker til varetekt. I og med at varetektsfengslingen begrunnes i fare for bevisforspillelse synes hverken han eller jeg det er riktig å gå ut med detaljer fra hans forklaring, sa Lea torsdag, 1. nyttårsdag.