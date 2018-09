Rettssaken mellom Hodne og Løgnaslaget er utsatt

Rettssaken mellom revygruppa Løgnaslaget og Bryne-frisør Merete Hodne i Gulating lagmannsrett, er utsatt.

Ankesaken skulle startet mandag, men kommer trolig ikke opp før over nyttår. Årsaken er dommermangel. Dette meldte NRK Rogaland torsdag.

Løgnaslagets advokat, Brynjar Meling, sier til Aftenbladet at det er sykdom som gjør at bemanningssituasjonen ikke tillater at rettssaken gjennomføres som planlagt.

– Mine klienter hadde innrettet seg og ryddet plass til rettssaken. Alt av jobber var flyttet fra disse dagene. For mine klienter er det veldig beklagelig at ankeforhandlingene nå blir flyttet. De har lenge sett fram til å bli ferdig med denne saken, sier Meling.

Han tviler på at det vil la seg gjøre å gjennomføre rettssaken før om et halvt år.

– Løgnaslaget har ikke anledning senere i år. Sett opp mot berammingslistene i Gulating lagmannsrett ser jeg ikke hvordan disse forhandlingene kan gjennomføres før tidligst februar/mars 2019, sier Meling.