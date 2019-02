Kvinne blødde fra hodet - fortsatt uklart hva som har skjedd

– Kvinnen var ikke bevisstløs, men hun husket ikke så mye. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med folk som kan ha sett hva som har skjedd, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt like før klokken 18 lørdag.

Klokken 14.26 fikk nødetatene meldingen om at en kvinne blødde fra hodet ved Vannassen og at det var uklart hva som hadde skjedd.

Politiet kan foreløpig ikke utelukke at kvinnen er utsatt for noe kriminelt, men det kan også være snakk om et fall eller sykdomstilfelle, ifølge operasjonslederen.

Den skadede kvinnen ble tatt med til Stavanger universitetssjukehus (SUS) for sjekk. Politiet har opprettet en undersøkelsessak.

– Vi vil innhente skadeopplysninger fra SUS og være i dialog med kvinnen utover kvelden, forteller Randulff.

