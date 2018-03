Nav trenger ikke lyse ut etablererkontrakter

Nav Tiltak Rogaland har ikke brutt reglene om offentlige anskaffelser ved å la være å utlyse konkurranse om en rammeavtale om etablererkurs for gründere til 3,9 millioner kroner.

Samtidig har Nav brutt loven ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for valget av hvilke leverandører som ble invitert til å konkurrere.

Det skriver Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i en rykende fersk avgjørelse.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk medhold hos Kofa i at Nav ikke kan velge leverandører uten å begrunne valget. At Nav tillater seg dette, kan føre til at de holder ute bedrifter de ikke ønsker, sier Torhild Kalstø i Kreativt Næringssenter.

Aftenbladet har skrevet flere artikler om hvordan Nav brukte nesten to år på å få på plass tiltaket som skulle hjelpe gründere med å starte egen virksomhet mens arbeidsledigheten eksploderte i Rogaland.

Nav endret kravene

En av årsakene var at Nav avlyste sin egen konkurranse fordi det viste seg at vinneren Aktiv Læring egentlig ikke var kvalifisert etter Navs egne krav.

Deretter endret Nav kravene. De to lokale virksomhetene Kreativt Næringssenter og Vaardal-Lunde reagerte kraftig på at tilbudet om kontrakten ikke gikk videre til nestemann på listen da det ble klart at Aktiv Læring ikke tilfredsstilte Nav-kravene høsten 2016.

I stedet endret Nav reglene for sin egen konkurranse slik at de slapp å lyse ut nytt anbud. Seks virksomheter ble kontaktet - men ikke de som opprinnelig ble rangert som nummer to, tre og fire. Vaardal-Lunde og Kreativt Næringssenter fikk ingen begrunnelse for valget av leverandører i den nye konkurransen - og hvorfor de som nummer to og tre ikke ble invitert.

Kalstø er ikke like fornøyd med Kofas avgjørelse om at dette ikke dreier seg om en ulovlig direkteanskaffelse. Ifølge Kofa er det tillatt å kalle dette for en helse- og sosialtjeneste, selv om det opprinngelig var kategorisert som noe annet.

– Jeg synes det er skremmende at det er lov å forandre konkurransegrunnlaget slik at en mer eller mindre kan styre leveransen dit en selv vil. Nav har en hel juridisk avdeling, mens vi som er små ikke har mulighet til å ta den store kampen. Kofa burde vurdert hele dette sakskomplekset under ett, og ikke som nå i deler, sier hun.

Grensen for oppdrag som skal lyses ut innen EU er på 1,1 million kroner er på hele 6,3 millioner kroner innen helse og sosial. For kontrakter under dette beløpet holder det å invitere et utvalg leverandører inn til å konkurrere.

I en epost fra Nav Rogaland heter det:

«Nav mottok avgjørelsen fra Kofa i går. Nå må vi få mulighet til å sete oss godt inn i hva som ligger i avgjørelsen, rette oss etter dette og se på hva vi kan lære av det.»

Nav-ledelsen i Rogaland har tidligere avvist at de vraket Kreativt Næringssenter og Vaardal-Lunde i siste tildelingsrunde fordi disse bedfriftene tidligere har klaget på Nav.

Da Aftenbladet skrev om den langvarige prosessen for å få etablererkurset på plass, ønsket ikke Nav-ledelsen å begrunne valget av hvilke leverandører som ble invitert til å konkurrere så lenge saken lå til behandling hos Kofa.