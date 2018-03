Derfor bygger kommunen omstridt tursti

– Dette blir helt fantastisk for Tau. Folk skryter det opp i skyene. Vi har ventet i mange år. Se hvor fint det blir, sier Rune Eie, på tur med sønnen Julian, for å se hvordan arbeidet med turveien skrider fram.

Etter årevis med strid sluttføres turstien langs sjøen på Tau. For huseierne, som snart får ferdsel tett innpå, er følelsene sterke.

– Det er fullt forståelig med frustrasjonen til de berørte, men befolkningen skal vite at denne turstien ikke bør komme som en overraskelse på noen, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes (H).

Det bor i overkant av 3000 mennesker på Tau. Langs stranda er det regulert en turvei mellom Tau båthavn og badeplassen Strandastøa, en strekning på cirka 2 kilometer. Mesteparten er opparbeidet, men det mangler 360 meter fordi seks huseiere har benyttet alle klagemuligheter for å slippe ferdsel.

– Vi prøvde å få det som vi ønsket, men nå har jeg forsonet meg med utfallet. Arbeidsfolkene er kjekke og turveien blir flott opparbeidet, sier Marit Strand Voster, en av grunneierne.

Kommunens kortversjon av saken er slik:

1: Turstien er på friområde

Den omstridte strandlinjen har vært regulert til badeplass og friområde siden 1953. Det er fri ferdsel i strandsonen.

– Strand kommune har for lenge siden bestemt at stranden skal være tilgjengelig for alle på Tau. Derfor ble det lenge før min tid regulert inn en tursti her. Når man bygger inn mot et friområde, så må man forvente at området kan benyttes i henhold til det som det er regulert til, argumenterer Lauvsnes.

2: Turveien kunne ikke legges bak eiendommene

På 2000-tallet gikk Strand kommune i gang med å opparbeide turveien. De seks grunneierne ved Strandastøa gikk ikke med på en frivillig avtale, fordi de ønsket å flytte turveien til baksiden av eiendommene. Dette kom i konflikt med tuftene etter et naust som har vært i bruk en gang mellom 400 og 1000 e.Kr.

– Vi prøvde å se på om det var mulig å lage stien på baksiden, men det ene huset ligger altfor nær fornminnene og alternativet ble uaktuelt. Vi kan ikke opparbeide en sti rett over tusen år gammel historie av hensyn til en bolig. At folk går over området idag er en ting. Noe annet er å opparbeide en turvei, sier Lauvsnes og viser til at både Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland varslet innsigelse av hensyn til fornminnene.

3. Tingretten ga kommunen medhold

I 2015 vedtok kommunen å ekspropriere grunn.

– Det mest vesentlige i saken er at kommunen hele tiden har forholdt seg til den planen som var kjent for utbyggerne da de bestemte seg for å bygge i området. Kommunen har fått masse kritikk i saken, men skjønnsretten konkluderte at kommunen har gjort alt rett ved behandling av reguleringsplanen og i saken der kommunen bestemte seg for å ekspropriere grunn til turveien. Dette var den første vanskelige saken jeg var med på som politiker og saken var oppe flere ganger før jeg kom inn i politikken. Nå er saken ferdigbehandlet og vi ferdigstiller stien i henhold til planen, sier ordføreren.

4. Flott turområde

Turveien sikrer allmennheten tilgang til sjøen. Den er tilrettelagt for barnevogner og mennesker med redusert funksjonsevne.

Tor Inge Jøssang

– Snart ferdigstilles turveien fra Strandastøa til Solbakk. Da bindes disse turstiene seg sammen i et flott sjønært turområde, sier Irene Lauvsnes.

Strand Fremskrittsparti er ikke enig.

– Denne stien er en total mangel på respekt for folk sine eiendommer og kommunale midler. Det finnes alternativ bak huset som i tillegg ville kostet kommunen mindre fordi private ønsket å hjelpe til med opparbeidingen, kommenterer gruppeleder Petter Korneliussen.