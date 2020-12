Torill Renaa tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

Torill Renaa vinner prisen for sitt engasjement for lærlinger og rekruttering til mat- og måltidsbransen.

Torill Renaa ble mandag tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris. Prisen er Norges eldste matpris og ble delt ut for 26. gang. Foto: Kristian Jacobsen

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

Torill Renaa er tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris for 2020. Renaa driver Renaa restauranter sammen med mannen Sven Erik Renaa og er en profil i matbyen Stavanger.

– Jeg er imponert over den innsatsen Torill Renaa legger ned som engasjert restauranteier og sjef for både lærlinger og fagfolk med ulik bakgrunn, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Torill Reena får prisen for sitt samfunnsengasjement og for sitt rekrutteringsarbeid til bransjen.

– Dedikasjon og stolthet

I år har juryen for Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris ønsket å hedre en samfunnsengasjert matformidler. Om årets prisvinner, Torill Renaa, sier juryen:

Torill Renaa har tyngde innenfor norsk matkultur og måltidsbransjen der hun med stor innsats har satt fokus å rekruttere inn til måltidsbransjen med særskilt engasjement rundt måltidsopplevelse og servitøryrket.

Torill Renaa er dedikert i faget sitt, og setter yrkesgruppens fagkunnskap inn i en helhetlig ramme for måltidsopplevelse med stolthet og ærefrykt.

Hun tar samfunnsansvar ved å spesielt motivere og følge opp unge lærlinger – både servitør- og kokkelærlinger - til å bli dedikerte ambassadører for sunn norsk mat og drikke gjennom fellesskapet rundt et bord og verdien av å formidle matens vei fra bondens mark til kjøkkenets meny.

Torill Renaa er en kvinnelig banebryter i Ingrids ånd.

Norges eldste matpris

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris ble opprettet som en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på hennes 70 årsdag. Gjennom et langt virke som husstellærer, matformidler, kokebokforfatter og bistandsarbeider var Ingrid Espelid Hovig alltid et engasjert samfunnsmenneske. Prisen går derfor til en person som i Ingrids ånd arbeider for et bevisst sunt norsk kosthold, tradisjon og matkultur i sin helhet og formidling av disse verdiene til unge, gamle, kvinner og menn, heter det i pressemeldingen.

Matkulturprisen deles i år ut for 26. gang - og er Norges eldste matpris. Juryen består av Andreas Viestad, Einar Risvik, Magne Rugsveen, Liv Kongsten, Nina Sundqvist og Nina Wærnes Hegdahl.

Prisen er et stipend på 30.000 kroner, og et diplom.