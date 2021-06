Flybussen Stavanger starter opp igjen

Boreal Travel starter opp Flybussen Stavanger fra og med fredag 25. juni.

Flybussen vil kjøre på hverdager fra kl. 04.20 til kl. 23.15, og vil kjøre med halvtimesfrekvens store deler av dagen.

Vi gleder oss til å se bussene på plass igjen – med mange fornøyde reisende, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Jarle Aasland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Lars Idar Waage

Flybussen vil kjøre i traseen Stavanger lufthavn–Tjensvollkrysset–Radisson Blu Atlantic–Byterminalen–Fiskepiren.

Flybussen ble innstilt i november i fjor som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset.

– Stavanger lufthavn har den siste tiden hatt en økning i antall passasjerer, og vi er glade for at vi nå kan tilby de reisende et godt kollektivtilbud. Avinor har vært en viktig støttespiller for å få startet opp igjen Flybussen Stavanger, sier daglig leder Owe André Askeland i Boreal Travel.

Boreal Travel følger situasjonen fortløpende, og rutetider endres i takt med endringen av flytrafikken. Oppdaterte rutetider finnes alltid på Flybussen.no.

– Vi er veldig glade for at flybussen nå starter opp igjen med sine avganger. Boreal er en viktig samarbeidspartner for oss i det kollektive tilbudet våre reisende tilbys til og fra Stavanger lufthavn. Vi gleder oss til å se bussene på plass igjen – med mange fornøyde reisende, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthavn, Sola.

Boreal Travel oppfordrer våre reisende til å følge oss på Facebook:

https://www.facebook.com/FlybussenStavanger/