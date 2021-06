Samferdselsministeren: «Ingen motforestillinger mot at Nye Veier overtar E39 Osli-Ålgård»

E39 Hove-Osli i Sandnes er en del av E39 Hove-Ålgård-utbyggingen. Nå har lokale ordførere fått bekreftelsen fra samferdselsministeren de har ventet på om hva som skal til for å få fortgang i utbyggingen videre mot Ålgård. Pål Christensen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide gir nærmest grønt lys for at det statlige motorveiselskapet Nye Veier kan overta byggingen av ny E39 Osli-Ålgård. Han spiller nå ballen over til fylkesordføreren og ordførerne på Nord-Jæren.

