Ryfylkeferjen skal bygges i Ølen

Norled og Westcon inngår et nytt samarbeid, denne gangen om bygging av den helelektriske Ryfylkeferjen, som skal i operasjon fra 2022. Fartøyet skal bygges på Ølen, på Westcon Yard.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den elektriske Ryfylkeferjen leveres etter planen i månedsskiftet mai/juni i 2022. Foto: Norled

- Vi ønsker at vår virksomhet skal skape positive ringvirkninger i samfunnet rundt oss. Derfor er det veldig gledelig at denne ferjen kan bygges i Norge, sier Sigvald Breivik, teknisk direktør i Norled i en pressemelding.

Kontrakten for nybygget ble undertegnet denne uken. Westcon og Norled har allerede et langvarig samarbeidsforhold. Tidligere i år inngikk partene en avtale om enda to nybygg på Ølen, hvorav det ene nybygget blir Norges første hydrogen-ferje.

- Vi er veldig glade for å få tilliten av Norled nok en gang til å bygge enda en av fremtidens ferjer. Samarbeidet mellom oss er godt og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Endre Matre, leder for teknisk nybygg i Westcon.

Ryfylkeferjen vil bli helelektrisk og utstyrt med batterier som gjør at man unngår at ferjen må lade i løpet av dagen. Ferjen bygges i aluminium og er godt utrustet for å betjene øylandskapet den vil operere i. Ferjens last vil kunne tas om bord med kran, truck og biler. I tillegg vil ferjen utrustes med en spesialrampe som kan brukes på kaier hvor det ikke finnes normale kjørebroer på land.

Ferjeruta vil være mellom Nedstrand og Stavanger, og betjene alle ryfylkeøyene på sambandet. Designer av ferjen er LMG Marine i Bergen, og oppdragsgiver er Kolombus Rogaland. Ferjen vil ha en makskapasitet på 99 personer, 27 personbiler og to trailere.

Om Ryfylkeferjen

Helelektrisk ferje som skal i drift fra 2022

Skal operere rute mellom Nedstrand og Stavanger og betjene alle ryfylkeøyne

Bygges på Westcon Yard i Ølen

Kapasitet om bord: 99 personer, 27 personbiler og to trailere

Ferjen vil få en lengde på 45,4 meter og en bredde på 11,9 meter

Ferjen er designet av LMG Marine i Bergen