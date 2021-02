Nå legges planene for Bjørvikas siste sentrale tomt. NRK vurderer den til sitt nye hovedkontor.

Barcode-rekken skal avsluttes. Men utbyggerne, Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren er dundrende uenige om tomtens fremtid.

Slik ser Oslo S Utvikling og Hav Eiendom for seg å bruke C6-tomten – den siste sentrale tomten i Bjørvika som ennå ikke er bygget ut. De tre byggene i midten av illustrasjonen utgjør C6-tomten. Foto: LPO arkitekter/ A-lab/ SLA

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene i Oslo i nyere tid nærmer seg ferdig. Men én sentral tomt i Bjørvika er ennå uutnyttet.

Tomten kalles C6-tomten og ligger på østenden av Barcode, inntil Middelalderparken og Gamlebyen.

Her skulle det i utgangspunktet bygges museum. Universitetet i Oslo (UiO) hadde i tråd med Bjørvika-planen fra 2004 en tiårig opsjon til å bygge kulturhistorisk museum her. Men prosjektet ble skrinlagt og nådde aldri politisk behandling.

Nå har Oslo S Utvikling (OSU) og HAV Eiendom foreslått en ny plan for området. De ønsker blant annet kontorer, næring, boliger og torg. Men hverken Plan- og bygningsetaten (PBE) eller Byantikvaren er begeistret for forslaget.

Vil skape et bindeledd mellom Gamlebyen og Bjørvika

Tomten brukes i dag som anleggsområde og riggplass for byggingen av Follobanen, men har ingen permanent bebyggelse.

I det nye forslaget til utbyggerne foreslås det tre hovedbygninger, med et totalareal på 55.600 kvadratmeter. De ser for seg to næringsbygg på ni og 13 etasjer, og et boligbygg på 14 etasjer som kan gi 60–80 leiligheter.

Selv mener utbyggerne at forslaget vil fullføre den positive utviklingen i Dronning Eufemias gate og Bispegata. Men de planlegger likevel noe litt annet enn i resten av Bjørvika.

Det er i dette området NRK nå vurderer å legge sitt nye hovedkvarter. Foto: Hans O. Torgersen

Kjell Døvle Kalland, direktør i Hav Eiendom, forklarer:

– Det skal ikke være en forlengelse av Barcode. Dette skal være bindeleddet mellom det gamle historiske Oslo med Middelalderparken og Gamlebyen i den ene enden og det nye moderne Oslo med Bjørvika og Barcode i den andre enden.

Kalland forteller at denne tankegangen har vært førende for hvordan de ser for seg å utforme arkitekturen på denne tomten.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er skeptisk til deler av utbyggernes forslag. De ønsker mindre bebyggelse, lavere høyder og mer grøntområder. Foto: LPO arkitekter

Foreslår lavere bebyggelse

Plan- og bygningsetaten (PBE) er imidlertid skeptisk til deler av forslaget.

De skriver at de er positive til hovedkonseptet, men mener det må gjøres flere endringer før de kan gå god for forslaget. Reduserte høyder er det viktigste punktet.

«Det er et krav i Bjørvika-planen om at bebyggelsen skal trappes ned mot Ladegården», skriver Andreas Vaa Bermann, direktør for områdeutvikling. De har derfor laget sitt eget forslag, som de kaller alternativ 2.

«Vårt alternativ foreslår derfor reduserte høyder for en bedre tilpasning til Ladegården og middelalderbyen i øst og mot Barcode i vest, og til byens landskap. Vi har også anbefalt et slankere næringsbygg», skriver Bermann videre.

– Overrasket

Totalt foreslår PBE å kutte ca. 10.000 kvadratmeter av det utbyggerne foreslår og bygge færre leiligheter. De ønsker også å sikre at tomten får flere trær og grøntområder.

PBE skriver i planforslaget at de vil vurdere å fremme sitt eget alternativ til politisk behandling dersom utbyggerne ikke følger opp disse punktene i sitt eget forslag etter høringen.

Kjell Kalland i HAV Eiendom sier til Aftenposten at han er overrasket over at PBE kom med et eget alternativ, da han har opplevd at dialogen med etaten har vært god. På det svarer Bermann i PBE:

«HAV Eiendom kan ikke være overrasket over at vi stiller et alternativ i denne saken. Vi har helt siden oppstart i 2017 formidlet vårt syn på rammene for en plan i dette området.»

Tomten ligger plassert med Barcode-rekken i vest, toglinjene i nord, Gamlebyen i øst og Middelalderparken i sør. Foto: LPO arkitekter

Vil formidle middelalderhistorie

Byantikvaren er tilsynelatende heller ikke spesielt begeistret for utbyggernes forslag. Byantikvaren har derfor, i likhet med PBE, laget et eget alternativ for hvordan tomten bør brukes. Det er drastisk annerledes enn både utbyggerne og PBEs forslag.

Byantikvaren ønsker først og fremst å bruke tomten til å formidle middelalderhistorie. De ser for seg en park, som kan fungere som en slags forlengelse av Middelalderparken og vannspeilet som ligger der.

Det foreslås også å føre opp noen mindre bygg, som kan fungere som rekonstruksjoner av middelalderbygninger og en brygge. Her ser Byantikvaren for seg å formidle kunnskap om historie, tradisjonelt håndverk og båtbygging til Oslos befolkning.

Byantikvaren ser også for seg et bygg på fire etasjer som kan huse kulturskole, kunst- og kulturvirksomhet, fritidsklubb og servering.

Utbyggerne ser for seg tre hovedbygninger med skrå takflater på tomten. Foto: LPO arkitekter

Kan bli NRKs nye hovedkontor

Hva kommunen til slutt velger å gå for, gjenstår altså å se. Nå ligger forslagene ute på offentlig høring, slik at naboer og andre offentlige etater kan komme med sine innspill.

NRK er for tiden på flyttefot. I den forbindelse har rikskringkasteren blitt tilbudt et tredvetalls tomter rundt omkring i byen. En av dem er C6-tomten.

NRK har frem til nå vært hemmelighetsfulle om hvilke tomter som for tiden er mest aktuelle og interessante, og begrunnet det med et ønske om å unngå å presse opp prisene.

Men beliggenhet, størrelse og naboforhold er blitt trukket frem som de viktigste kriteriene.

Aftenposten har stilt NRK flere spørsmål om C6-tomten. Rådgiver I NRK, Øyvind Werner Øfsti, bekrefter at C6 er blant tomtene som vurderes, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

NRK sa før jul at de trolig er et halvår unna avklaring av ny tomt.