Fem nye smittetilfeller i Stavanger

Fem nærkontakter har testet positivt for koronaviruset i Stavanger.

Stavanger kommune melder torsdag morgen om fem nye smittetilfeller. Alle skal være nærkontakter av tidligere smittede personer.

Smittetilfellene fordeler seg slik:

0-9 år: 2.

10-19 år: 2.

50-59 år: 1.

Totalt testet 451 personer i Stavanger seg for viruset onsdag. Det er verdt å merke seg at den digitale bookingtjenesten for koronatest gjennom Helse Norge har vært nede den siste tiden. Dermed må alle testavtaler gjøres via Stavanger kommunes koronatelefon.

Ingen positive prøver i Sandnes

Sandnes kommune melder torsdag at ingen innbyggere har testet positivt for koronaviruset siste døgn. Det er den andre strake dagen uten nye smittetilfeller i Sandnes.

Ingen positive prøver i Sola

Også i Sola er smittetallene lave. Kommunen melder torsdag morgen om ingen nye positive prøver siste døgn. Dagen før ble det rapportert om fire nye smittetilfeller.

Koronalettelser

De lave smittetallene på Nord-Jæren gjør at Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola tirsdag bestemte seg for å lette noe på de strenge koronarestriksjonene som har vært gjeldende i de fire kommunene de siste ukene.

Ordførerne klarte imidlertid ikke bli enige om et felles regelverk. Mens Sola, Sandnes og Randaberg åpner for skjenking av alkohol og åpning av treningssentre, velger Stavanger en strengere linje som er mer i tråd med de faglige anbefalingene.