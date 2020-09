Rogalands Avis opphører som eget AS

Rogalands Avis er ikke lenger eget AS etter fusjon med Dagsavisen.

Bjørn Sæbø, redaktør i Rogalands Avis. Foto: Anders Minge

Julie Teresa Olsen Journalist

– Dette betyr at våre regnskaper går inn i Dagsavisen sine regnskaper, men det får ingen praktiske konsekvenser for Rogalands Avis. Det har ligget i kortene at dette kom til å skje, sier redaktør Bjørn Sæbø.

I oktober 2014 ble Rogalands Avis kjøpt av Mentor Media, som også eier Dagsavisen.

De ansatte har blitt tatt med på råd, ifølge Sæbø.

– Dette vil bidra til å trygge arbeidsplassene og en nummer to-avis i Stavanger. Vi har god erfaring med Dagsavisen etter å ha samarbeidet i seks år, sier Søbø.

Rogalands Avis har 13,5 årsverk, 10,5 av dem i redaksjonen.