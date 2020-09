Elek­trikere i disse lokale bedriftene kan streike fra onsdag

På landsbasis tas nesten 5500 elektrikere ut i streik onsdag morgen hvis det ikke blir løsning i meklingen mellom EL og IT-forbundet og Nelf.

Elektrikere i ti bedrifter i Rogaland kan tas ut i streik fra onsdag morgen. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

I Rogaland kan ansatte ved ti bedrifter i første omgang bli tatt ut i streik. Det er lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere som står på spill.

– Vi forventer at Nelfo legger fra seg ultimatumene sine, og heller prøver å finne løsninger. Hvis ikke så blir det streik fra onsdag, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

I dag starter meklingen i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK). Forhandlingene brøt sammen tidligere denne måneden. Meklingsfristen er midnatt tirsdag 22. september.

– Det er etablert enighet om ramma for oppgjøret, men på andre av forbundets prioriterte områder, som bedre vilkår for medlemmer på reise og inn- og utleie, har det ikke vært mulig å bevege Nelfo, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet og forhandlingsleder.

Bedriftene som vil rammes av streik i Rogaland er:

Aker Solutions AS Avd Mmo Stavanger

Bravida Norge AS Avd Stavanger

Rønning Elektro AS

Teknisk Bureau avd. Stavanger

Top Temp AS Avd Stavanger

Aibel AS Avd Haugesund

CAERA AS

Helgevold Elektro avd. Tysvær AS

Helgevold Elektro Haugesund AS

Level Prosjekt AS