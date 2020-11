Stor rift om plassen i ny svømmehall på Austrått

Onsdag åpner Sandnes sin nye stolthet, en etterlengtet svømmehall med tre basseng. Men du må være kjapt ute, skal du sikre deg plass i Austrått svømmehall.

Sondre Skjæveland legger på svøm i det nye 25-metersbassenget på Austrått. Foto: Jan Inge Haga

Barnebasseng, to stupebrett, rause åpningstider og åtte baner for konkurransesvømming. Onsdag åpner Austrått svømmehall endelig for publikum.

– Jeg har vært ansatt i snart ett år og jeg har gleder meg til dette i en evighet. Nå er vi endelig i mål, sier Bill Strömberg, Sandnes kommunes avdelingsleder bad, som stolt viser rundt i den splitter nye svømmehallen på Austrått.

Korona gjør at svømmehallen har begrenset kapasitet og alle må bestille billett i forkant. De første 14 dagene ble fullbooket på få timer.

– Vi legger ut billetter til en ny uke hver søndag klokken 12. Da vi la ut billetter for de første 14 dagene, gikk det kun fem–seks timer før det kun var få plasser igjen, forteller Strömberg.

På hverdager legges det ut 52 billetter på dag og i helgene 190 billetter per dag.

Han gleder seg til koronaen er over og kapasiteten blir mangedoblet.

– Vi har svært begrenset kapasitet under korona, men det vil bli langt bedre når dette er over, lover Strömberg.

Kontrolltårnet skal sørge for god sikkerhet i den nye svømmehallen. Foto: Jan Inge Haga

Vilde Haga tester ut en av åtte baner i det nye hovedbassenget. På tribunen er det plass til 270 tilskuere. Foto: Jan Inge Haga

Etterlengtet svømmehall

Det lukter klor og etterlengtet svømmehall. I 35 år har Sandnes ventet på nytt anlegg. Forrige gang kommunen fikk en ny svømmehall var i 1985, da sto Riska svømmehall klar. Giskehallen var ny i 1964.

– Dette trengte vi virkelig. Sandnes er barnas by og derfor er det så viktig at vi prioriterer en slik investering. Dette bidrar til å gjøre Sandnes til en attraktiv by, sier ordfører Wirak og ser fornøyd rundt seg i praktanlegget med en investeringsramme på 262 millioner kroner.

Den nye svømmehallen åpner for publikum onsdag. Foto: Jan Inge Haga

Ordfører Stanley Wirak og rådmann Bodil Sivertsen er stolte over den nye svømmehallen på Austrått. Foto: Jan Inge Haga

Han puster lettet ut for at svømmehallen står ferdig og ikke er i planleggingsfasen.

– I dag hadde det nok verken blitt svømmehall eller park på Ruten, med dagens økonomiske bakteppe, sier Wirak.

Den offisielle åpningen med korpsmusikk, badende barn, pomp og prakt ble avlyst, men tirsdag inviterte kommunen til full omvisning i den nye, flotte svømmehallen.

– Skal vi ta en dusj? spør Strömberg spøkefullt og viser pressen vei inn til en stor garderobe med badstue og garderobeskap på rekke og rad. Garderobene har også badstuer. Her er også lærergarderober og stor handikap-garderobe med heis.

Bill Strömberg, Sandnes kommunes avdelingsleder bad, viser stolt rundt i ny svømmehall. Foto: Jan Inge Haga

Det skal være lett å velge riktig garderobe i Austrått svømmehall. Foto: Jan Inge Haga

34 grader i vannet

Det nye anlegget har tre basseng:

Hovedbasseng (25 x 21 meter) med åtte baner til konkurranser, som gjøres om til 10 baner ved trening. 3,6 meter på dypet.

Terapibasseng (9,5 x 12,5 meter) med rullestolrampe. Bassenget skal holde 34 grader.

Basseng med hev/senk-bunn (8,5 x 12,5 meter)–perfekt for svømmeundervisning og vanngymnastikk.

– Her skal barn kunne lære seg å svømme under trygge forhold, sier Strömberg og viser fram barnebassenget. På veggen henger en tavle som viser dybden i bassenget.

Temperaturer tilpasset alle ønsker og behov. Hovedbassenget måler 28 grader, barnebassenget har 30 grader og i terapibassenget er temperaturen hele 34 grader.

Svømmehallen har to stupebrett. Ett med svikt 1 meter over vannflaten og ett fast brett på 3 meters høyde.

I kontrollrommet, noen meter over bassenget, har badevaktene god oversikt over bassengene. Store skjermer viser alle aktivitet under vann ved hjelp av undervannskamera. Trenger noen hjelp, går alarmen.

Garderobene venter på bli tatt i bruk. Foto: Jan Inge Haga

Den nye svømmehallen på Austrått. Foto: Jan Inge Haga

Rause åpningstider

– Sandnes har blitt kritisert for å ha for få svømmeflater og derfor er det flott at vi nå får på plass et nytt basseng, spesielt nå når Giskehallen er stengt for renovering. Dette er veldig bra fra for byen vår, sier rådmann Bodil Sivertsen, som også var med på omvisningen.

De åtte banene vil under konkurranser ha en bredde på 2,5 meter, som er olympisk standard. Til vanlig vil bassenget bli delt i 10 baner med 2,1 meters bredde. Til sammenligning er det bare seks baner i Stavanger svømmehall.

Hverdager skal bassengene være åpne for publikum fra klokken 06.00 til 22.00, men på grunn av korona er åpningstidene noe begrenset. Det er mulig å bade på dagtid selv om skoleklasser bruker hallen til svømmeundervisning.

Tribunen har plass til 270 tilskuere.

27. november er det duket for hallens første stevne. Da skal Sandnes svømme- og livredningsklubb arrangere Sandnes Open.