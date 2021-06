Utenlandsstudenter prioriteres for vaksine

De som studerer i utlandet og vil vaksineres før de drar, bes ta kontakt med Stavanger kommune.

Foto: Jarle Aasland

Hilde Moi Østbø Journalist

Folkehelseinstituttet har oppfordret kommunene til å tilby norske studenter som studerer, skal studere eller som skal på utveksling i utlandet begge doser koronavaksine før de reiser fra Norge, skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Kommunen selv har ingen oversikt over hvem som studerer i utlandet, og ber derfor aktuelle studenter at kontakt for å bli prioritert.