En stor dag for Wiggo Erichsen, til høyre. Han grunnla den første Europris-butikken, i Støperigata i Stavanger, og kan her ringe inn at Europris i 2015 går på børs. 63-åringen har solgt seg ut i to omganger, eier en rekke virksomheter, og har nå flyttet fra Sola til Vesterålen med en formue på over 300 millioner kroner. Foto: Heiko Junge / NTB