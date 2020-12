Europrisgründer og Jæren hotell-eier flytter til Norges nye «skatteparadis»

Han hadde bare folkeskole og traktorsertifikat da han kom hit som 15-åring. Men Wiggo Erichsen grunnla Europris og ble en av Jærens rikeste. Nå har han fulgt etter Bjørn Dæhlie og andre med stor formue og flyttet til Bø i Vesterålen, kommunen som får landets laveste formuesskatt. Sola mister over 2 millioner i skatteinntekter.

En stor dag for Wiggo Erichsen, til høyre. Han grunnla den første Europris-butikken, i Støperigata i Stavanger, og kan her ringe inn at Europris i 2015 går på børs. 63-åringen har solgt seg ut i to omganger, eier en rekke virksomheter, og har nå flyttet fra Sola til Vesterålen med en formue på over 300 millioner kroner. Foto: Heiko Junge / NTB

– Wiggo Erichsen og andre nye innbyggere er veldig velkomne her. Wiggo er allerede blitt en venn av oss, og han er på vei hit nå, sier ordfører Sture Pedersen når Aftenbladet får kontakt med ham rett helgen.

Pedersen står bak et politisk kunststykke i kommunen i Nordland: Sitter som ordfører i fjerde periode, der Høyre har reint flertall med 57,5 prosent av stemmene, og leder nå en kommune som har skapt en ny skattedebatt i landet.

Fra 1. januar 2021 senker Bø formuesskatten til 0,35 prosent. I resten av landet er den på 0,85 prosent for alle som har en formue på over 1,5 millioner. Det har ført til at den lille kommunen med 2567 innbyggere får landets laveste formuesskatt og omtales som «Norges svar på Monaco». I kjølvannet er det en serie med store presseoppslag og det ble ikke mindre interesse etter at den tidligere langrennsstjernen og investoren Bjørn Dæhlie var en av dem som meldte flytting.

Sparer millioner

Dagens næringsliv har for eksempel kartlagt syv personer med en formue på over 100 millioner som har flyttet dit. Disse hadde i fjor en samlet ligningsformue på over 2,4 milliarder kroner og vil spare totalt rundt 12 millioner i formuesskatt ved å bo i Bø.

Ifølge avisens oversikt hadde vår egen grunder Wiggo Erichsen i fjor en nettoformue på 324 millioner og betalte 2,7 millioner i formuesskatt. I Bø vil samme skatt bli i overkant av en million kroner.

Snakker ikke skatt

– De som kommer hit snakker lite om skatt. De spør heller: Hva kan vi bidra til. Det var akkurat det vi håpet på, sier ordfører Pedersen.

Kommunen innså at den ikke kunne regne med at Staten sørget for mer fart på hjulene. I stedet pekte de på privat næringsliv.

– Vi traff en nerve. Distrikts-Norge tiltrekker seg nå kapital. Men hvis jeg ser at noen hus blir stående uten folk, da skal jeg personlig kjøre rundt og peke dem ut som skatteflyktninger. Vi vil ha innbyggere som vil gjøre noe, som Wiggo. Han har nevnt to ting for meg. Det ene var regnskap, det andre må du snakke med Wiggo om.

– Er du allerede blitt venn med din nye innbygger?

– Vel, jeg har truffet ham, og når han nå kommer hit, skal vi ta en prat igjen. Om det blir her på kontoret eller om jeg stikker innom huset hans, får vi se.

Fikk hus for 2,3 millioner

Aftenbladet registrerer at det nye huset hans ble kjøpt for 2,3 millioner kroner, 4. september i år. Er husene så billige i Bø?

– Ja, det er så billig. Og det er et flott hus som ligger fint til på en stor tomt. Det hadde nok kostet 10 millioner nede hos dere. (Huset som Wiggo Erichsen solgte i 2016 da han flyttet fra Stemmen på Kvernaland til Sola, gikk for nøyaktig 10 millioner. Red.anm.) Aftenposten var her. De spurte i fullt alvor hvorfor det var så mye rom mellom husene. Men vi har jo bare god plass, sier Pedersen.

Bø omtaler seg selv som «eventyrkommunen», og får nå en ny innbygger som kan passe godt inn i et eventyr.

Startet Europris

Wiggo Erichsen var bare 15 år da kom han til Rogaland fra Mo i Rana med folkeskole og traktorsertifikat. Han fikk jobb hos TS’en. Men han hadde også interesse for handel. Han og to kamerater kjøpte inn restlager/ konkursbo og solgte varene gjennom en liten butikk i Støperigata i Stavanger. Starten var i mai 1992. Butikken kalte de Europris. I dag har den beskjedne satsingen blitt til over 260 butikker som i fjor hadde en omsetning på 6,2 milliarder. Grunnleggeren har solgt seg ut i to omganger, og eier nå en rekke virksomheter. Han står sentralt i Kitchen, er en av eierne av Jæren hotell og er en utbyggerne av den nye blokka i Kvernaland sentrum, for å nevne noe.

Men han startet også Regnbuen matsenter, og gikk dundrende konkurs i 1984.

– Jeg lærte den gang at pengene må tjenes to ganger før du kan ta litt av overskuddet. Så gjelder det å være nøktern. Men ellers er det fullt mulig å skape noe her i landet, oppsummerte han, da Aftenbladet i en skattereportasje i 2005 konstatere at salg av sjampo og verktøy hadde gjort Wiggo Erichsen til den personen på Jæren med høyest formue.

-Ingen ting mystisk

Han har ikke besvart Aftenbladets henvendelser på hvorfor han forlater Rogaland. Men kompanjong og finansdirektør i hans holdingselskap, Leidulf Heskje på Bryne, sier at det ikke er noe mystisk med flyttingen. De vil skape ny virksomhet og ser nå på Bø som den beste kommunen for en slik satsing. De har også møtt en kommune som sier ja, ja og som står på for at planer kan realiseres. Det hjelper også at Bø kan tilby andre økonomiske rammer, både lavere husleie, arbeidsgiveravgift, lønnsnivå og skattesats enn på Jæren.

– Dumt å miste innbyggere

Men for Sola kommune betyr flyttingen litt over en to millioner i tapte skatteinntekter når Statens del er trukket fra. I mange år var det Time som hadde stor glede av å ha Erichsen som skatteyter.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) minner om at Norge er et fritt land og at alle har lov til å flytte dit de vil.

– Det er alltid dumt å miste innbyggere, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei, som nå mister over 2 millioner kroner i skatteinntekter når Wiggo Erichsen flytter fra kommunen. Foto: Fredrik Refvem

– Men det er alltid dumt å miste innbyggere. Nå vet ikke jeg hvorfor Wiggo Erichsen flytter fra Sola, men vi ville gjerne hatt han boende her. Han har også vært en god bidragsytere til felleskapet, sier Slethei.

Hvis det dreier seg om formuesskatt, så har Slethei full forståelse for at den skaper stor frustrasjon for mange som eier og driver bedrifter. Han minner om at bare to land i Europa har en slik skatt. Det ene landet er Norge.

– Så personlig skulle jeg gjerne ha fjernet skatten. Men det er ikke tema i kommunen. Sola får inn 40 millioner kroner i året i formuesskatt, forklarer han.

Ordføreren prøvde å ringe Wiggo Erichsen, da han så at han flyttet fra Sola.

– Jeg ville bare invitere til en prat, høre om han mente Sola kunne gjøre noe og om det går en smertegrense for formuesskatten slik den er i dag, men jeg fikk dessverre ikke kontakt med ham, sier Tom Henning Slethei.

Han merker seg at flere kommuner vurderer å gjøre som Bø, senke skatten, men mener dagens posisjon i Sola ikke er klar for det.

I Strand kan det imidlertid komme et slikt forslag allerede i kommunestyret i desember. Det antydet Kristoffer Amdal (H) overfor Strandbuen.

– Vi ønsker at flere med høy inntekt velger å bosette seg i Strand. Å kutte i formuesskatten som Bø har gjort, vil koste Strand kommune 11 millioner kroner, men vi vil fort tjene inn de pengene. I posisjonspartiene har vi en pågående diskusjon om dette, sa Amdal, ifølge avisen.

Kan også bli tap

Økonomisjef Aud Steinsland, kjent som Times tallknuser, advarer imidlertid andre kommuner mot å henge seg på modellen fra Bø dersom de ligger under landsgjennomsnittet for skatteinntekter. For når Bø får tilført en ny formue på 2,4 milliarder, vil det også bety reduserte skatteutjevningsmidler.

– Slik jeg ser dagens inntekter for Bø, vil kommunen med disse nye innbyggerne med stor formue få om lag 9 millioner lavere inntekt enn kommunen får i år. Jo, flere som flytter sin formue dit, desto lavere blir inntektene for Bø kommune på grunn av skatteutjevningen, sier Aud Steinsland.

Selv mistet hun og kommunen en god skatteyter da Wiggo Erichsen flyttet til Sola. Men den gang ble det ingen diskusjon om flyttingen. Han bodde også en kort periode i Hå, mens han bygget sitt nye hus i Sola. Nå blir ny adresse Straumsjøen i Vesterålen.