Frykter du at ferieplanene vil krasje med vaksineinnkallingen? Snart kan du enkelt flytte vaksinetimen i Sandnes

Pensjonert anestesisykepleier Steinar Skadberg satt første dose på Andreas Braut på vaksinesenteret i Sandnes forrige uke. Pål Christensen

Sommerferien er like rundt hjørnet for mange, og noen lurer kanskje på om ferieplanene vil krasje med vaksineinnkallingen i Sandnes. Det er det ingen grunn til å frykte, ifølge logistikkansvarlig for vaksineringen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden