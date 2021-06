- Lærerne burde vært prioritert mye før

– Endelig er vi blitt hørt. Men det er i det seneste laget, sier leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet i Rogaland. Fredrik Refvem

«Alle» er glade for at barnehageansatte og lærere endelig skal prioriteres i vaksinekøen. Men denne prioriteringen kommer lovlig sent, mener flere lokale politikere og lederen i Utdanningsforbundet i Rogaland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden