Stadig flere barn og unge trenger psykisk helsehjelp: – Økning i volds- og overgrepsproblematikk

Lars Conrad Moe, klinikksjef psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), er bekymret for økningen i antall henvisninger. Jarle Aasland

I Stavanger-regionen er det et høyere antall unge som trenger psykisk helsehjelp sammenlignet med resten av landet. Klinikksjef er bekymret over at flere kommer inn til poliklinikkene med volds- og overgrepsproblematikk.

