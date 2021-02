Oslo stenger serveringssteder og butikker

Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Oslo kommune har hatt dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og opplever at det er forståelse for dette.