Stavanger vurderer rødt nivå i barneskolen og barnehager

Stavanger kommune tar en avgjørelse tidlig mandag ettermiddag om barneskolene og barnehagene vil gå over til rødt beredskapsnivå. Barneskoler i Sandnes er nå på rødt beredskapsnivå.

Beredskapsnivået ved barneskoler og i barnehager kan bli hevet til rødt nivå fra tirsdag. Foto: Kristian Jacobsen

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Mandag morgen har Stavanger kommune ikke konkludert om barneskoler og barnehager skal gå over til rødt nivå, men ungdomsskolene har beredskap på rødt nivå fra tirsdag. Skoler og barnehager i Stavanger har planleggingsdag mandag.

Helene Ohm, direktør for oppvekst og utdanning, sier at beredskapsledelsen i kommunen trolig vil ta en avgjørelse tidlig mandag ettermiddag om barneskoler og barnehager skal over på rødt nivå. I sine nyeste tiltak anbefalte regjeringen kommuner med høyt smittetrykk å vurdere rødt nivå.

– Den største forskjellen for skolene når det gjelder beredskap på rødt nivå er begrensning av kontaktpunkter og størrelser på grupper. Det blir ikke ren hjemmeskole, men åpne skoler med strengere kontaktreduserende tiltak. Elevene skal være på skolen hver dag, men den enkelte skole må gjøre tilpasninger når det gjelder blant annet oppmøtetidspunkter, sier skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen.

Han sier at ungdomsskolene bruker planleggingsdagen mandag til å gjøre seg klar til rødt nivå.

Rødt nivå i Sandnes

Sandnes kommune har fra mandag rødt nivå på sine barneskoler, mens barnehagene videreføres på gult nivå.

Sandnes kommune melder at det finnes mer informasjon på hjemmesidene til den enkelte skole.

Alle barnehagene i kommunen skal fortsatt drives på gult smittevern nivå , men det er et strengt gult nivå som heller mot rødt smittevern nivå. Det strenge gule smittevern nivået innebærer følgende:

Kohortene holdes adskilt gjennom hele arbeidsuken.

Personell fra ulike kohorter har ikke pause sammen- eller overholder 2 meter avstand.

Ulikt støttepersonell er i kun en barnehage pr dag.

Barnehagene må på kort varsel gå over til rødt nivå jamfør smittevernveileder utdanningsdirektoratet.

Utover presiseringene over: forholde seg til utdanningsdirektorat smittevernveileder gult nivå.

Dette gjelder i første omgang frem til 18. januar 2021.

Trolig rødt i Sola

Sola kommune har også planleggingsdag mandag, og vil trolig åpne barneskolene på rødt nivå tirsdag.

– Vi jobber med å koordinere detaljene med nabokommunene nå. Det ser ut til at bareneskolene åpnes på rødt nivå, mens vi har fått anbefalt å videreføre barnehager på gult nivå, sier Rune Moen, kommunalsjef for kultur og oppvekst i Sola kommune.

Han sier det jobbes med å koordinere tiltakene i de fire kommunene på Nord-Jæren.

– Hva betyr rødt nivå for grunnskolen?

– Mindre grupper, elevene må være mer på sine faste plasser, de ansatte kan ikke samarbeide på tvers på samme måte som vanligvis, sier Moen.

– Blir det hjemmeskole?

– På ungdomsskolen kan det bli en kombinasjon av digital og fysisk undervisning. Det kan være litt lokale variasjoner hvordan man løser dette. Men vi skal sikre at elevene får opplæringen de har rett på.

Han ber folk følge med på sin egen skoles hjemmeside for oppdatert informasjon.