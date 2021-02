Kafe-ansatt på Kvadrat smittet av koronaviruset

En ansatt på Kvadrat fikk tirsdag denne uken påvist koronaviruset. Kunder som har vært innom i aktuelle tidsrom er varslet og nærkontakter er satt i karantene og testes.

Foto: Pål Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Vedkommende er ansatt på Starbucks kafe og var sist på jobb lørdag. Tirsdag testet den ansatte positivt for koronaviruset. Dermed ble 13 nærkontakter, alle kollegaer, satt i karantene.

– De ble testet i går, samtlige testet negativt, en vi venter fortsatt på noen prøvesvar, opplyser kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, til Aftenbladet.

Torvik forklarer at de valgte å teste alle kollegene på kafeen for å være på den sikre siden.

– Vi går bredt ut og har smittesporet tilbake til sannsynlig smittetidspunkt. På grunn av at alle ansatte er i karantene og blir testet, har kafeen har vært stengt flere dager denne uken.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, opplyser at en ansatt på Starbucks kafe på Kvadrat har fått påvist koronaviruset. Foto: Kristian Jacobsen

Senterleder Renate Hjørnevik skriver i en pressemelding at hun er kjent med at det har blitt påvist et tilfelle av covid-19 på Kvadrat.

– Vedkommende og nærkontakter er tatt ut i karantene. Så langt er ingen andre påvist smittet. Kunder som har vært innom i gjeldende tidsrom er varslet med beskjed om å være vare på eventuelle symptomer og ha lav terskel for å teste seg i tiden som kommer, skriver senterleder Renate Hjørnevik i en pressemelding.

Hun sier at det er en viktig presisering at det ikke er snakk om et smitteutbrudd på Kvadrat.

– Det har vært et tilfelle av en smittet person som har oppholdt seg på senteret i et bestemt tidsrom.

Smittesporingsteamet i kommunen jobber nå med å kartlegge og iverksette tiltak for å sikre kontroll.

– Den smittede blir godt ivaretatt og vi har god dialog med kommunen. Vi følger alle retningslinjer og vi fortsetter vårt fokus på trygg handel, skriver Hjørnevik.