Smittet person har oppholdt seg på Kvadrat

En smittet person har oppholdt seg på Kvadrat. Kunder som har vært innom i aktuelle tidsrom er varslet.

Foto: Pål Christensen

Christine Andersen Johnsen Journalist

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi er kjent med at det har vært et tilfelle med påvist covid-19 på Kvadrat. Vedkommende og nærkontakter er tatt ut i karantene. Så langt er ingen andre påvist smittet. Kunder som har vært innom i gjeldende tidsrom er varslet med beskjed om å være vare på eventuelle symptomer og ha lav terskel for å teste seg i tiden som kommer, skriver senterleder Renate Hjørnevik i en pressemelding.

Hun sier at det er en viktig presisering at det ikke er snakk om et smitteutbrudd på Kvadrat.

– Det har vært et tilfelle av en smittet person som har oppholdt seg på senteret i et bestemt tidsrom.

Smittesporingsteamet i kommunen jobber nå med å kartlegge og iverksette tiltak for å sikre kontroll.

– Den smittede blir godt ivaretatt og vi har god dialog med kommunen. Vi følger alle retningslinjer og vi fortsetter vårt fokus på trygg handel, skriver Hjørnevik.

Aftenbladet er foreløpig ikke kjent med dato eller tidsrommet den aktuelle personen skal ha oppholdt seg på Kvadrat.