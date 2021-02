Sandnesskolen krever unnskyldning: - Kommunens overskudd oppfattes som en spyttklyse

– Dette er en pedagogisk utfordring. Men det er mange kommuner som er i samme situasjon og leverer overskudd, sier Bodil Sivertsen. Jan Inge Haga

Hovedtillitsvalgt Helge Kristoffersen tordner etter at kommunaldirektøren fremstiller et overskudd på 144 millioner kroner som en gladsak. - Med litt bedre kontroll på økonomien hadde vi som jobber i Sandnes-skolen, sluppet våkenetter med bekymringer for elevenes framtid.

