Legemonopol består: Jubel i Bergen og Tromsø – UiS-uroen øker

– Resultatet er i tråd med Regjeringens innstilling og er dermed ikke så overraskende. Spesielt gjelder dette når utdanningspolitiske talspersoner fra Ap og Sp allerede har uttalt at de ville følge Regjeringens innstilling, og ikke støtte opp om forslag fra Frp om å fjerne monopolet i sin helhet, eller innlemme UiS i gradsforskriften for medisinutdanning. Vi har jo ellers vært kjent med at regjeringen vil avvente videre utredning av kostnader og ressursbehov ved ulike alternativ for å utdanne flere leger i Norge, og vi avventer alle nå resultatet fra dette arbeidet, sier Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS) Jan Inge Haga