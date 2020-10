Forvirret over de nye tiltakene? Kommune­overlegen svarer

Regnes julebord som privat arrangement? Er 10 nærkontakter i uken en regel? Og hva betyr egentlig privat sammenkomst på offentlig sted?

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, skjønner at de nye tiltakene kan skape forvirring. – Det er mange grenseflater og kommuneoverleger over hele landet tolker nå de nye lovtekstene. Foto: Jarle Aasland

Mandag innførte regjeringen nye tiltak for begrense smittespredningen. Og med nye tiltak og anbefalinger melder det seg mange spørsmål.

– Jeg skjønner at folk blir forvirret. Det er mange grenseflater og kommuneoverleger over hele landet jobber nå med å tolke de nye lovtekstene, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

Han svarer på spørsmål om de nye tiltakene:

Hva menes med privat sammenkomst på offentlig sted?

De nye tiltakene sier at private sammenkomster utenfor eget hjem, slik som i leid eller lånt lokale, kan gjennomføres med maksimalt 50 personer til stede.

– Et arrangement hvor de som måtte ønske kan melde seg på, er et offentlig arrangement. Privat sammenkomst utenfor hjemmet er kun for inviterte, slik som et selskap i leid lokale med gjesteliste, forklarer Torvik.

Private sammenkomster er: sammenkomster for familie, venner eller bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Fakta Dette er offentlig arrangement: Utendørs: På offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. For arrangementer der publikum ikke sitter i fastmonterte seter er grensen 200 personer.

Innendørs: På offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede samtidig.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement kommer i tillegg til de 200/600.

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohortene skiftes ut i løpet av dagen. Bytte av kohort må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det kan ikke være kontakt mellom kohortene.

Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter. Les mer

Fakta Krav til gjennomføring av arrangement: Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren skal: sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig.

iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.

gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.

skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.

sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling. Les mer

– Omfatter regelen om 50 personer skoler og kantiner?

– Skole er en opplærings- og utdanningsvirksomhet og inngår ikke i kategorien arrangement. Det er et krav om at utdanningsvirksomhet skal drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak.

– Det kan være mer enn 50 personer i samme forelesningssal eller kantine på skolen. Det forutsetter at alle som ikke bor i samme husstand kan holde minst en meters avstand til hverandre og at andre krav til smittevern er oppfylt.

Kan flere kohorter inviteres hjem?

– Vi fraråder å mikse kohorter. Da mister de sin hensikt.

– Hva med juleavslutninger på skoler?

– Vi anbefaler at slike arrangement skjer i kohorten og at man følger sin kohort.

Er julebord en privat sammenkomst på offentlig sted?

– Ja, hvis det kun er bedriftens ansatte som er invitert.

– Hvis en bedrift med 200 ansatte leier ett stort lokale som gjør det mulig å dele opp julebordet i fire lokaler, med 50 personer i hvert. Går det?

– Kohortene må være atskilt hele tiden og kan ikke være i samme rom eller sal. Alle må kunne komme å gå uten å være i kontakt med hverandre. Hvis man finner et slik lokale, med kapasitet, kan det være mulig.

Hvor mange kan vi invitere hjem?

– Det anbefales at det ikke er mer enn fem gjester i private hjem. Dette inkluderer ikke husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Begrensingen på fem gjester gjelder ikke for barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

– Hvor mange kan vi omgås på en uke?

– Alle anbefales å begrense antall personer de er sammen med i sosiale sammenhenger. Man bør altså ikke være sammen med stadig nye personer fra dag til dag i løpet av en uke. Dette er en anbefalinger og ikke et påbud. Her gjelder det å bruke fornuft.

– Kan elever i ungdom og videregående skole omgås et fåtall nærkontakter på fritiden?

– De skal helst ikke ha mer enn ti nærkontakter i løpet av en uke. En nærkontakt defineres som en person du har hatt mindre enn to meters avstand til i mer enn 15 minutter eller fysisk kontakt med.

– Bør vi unngå å gå på byen?

– Alle må tenke seg om. Det er viktig å huske at det er krav om minst en meters avstand også på utesteder. Hver gang vi beveger oss ute skal vi holde minst en meter avstand.

– Vil det komme lignende tiltak som i Bergen og Oslo?

– Når det gjelder utelivet har kommunene ansvar for å følge med og iverksette nødvendige tiltak. Her har vi ikke konkludert, men vi vurderer situasjonen kontinuerlig.

– Bør vi bruke munnbind på offentlig transport?

– Ikke for øyeblikket, men det som gjelder i dag trenger ikke å gjelde på fredag. Vi følger med hver dag og vurdere hvilke tiltak som bør innføres.