Erna Solberg til Aftenbladet: Vi kan få en like eksplosiv smittesituasjon i Stavanger som vi har i Oslo og Bergen

– Vi vil gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen om cirka tre uker, sier statsminister Erna Solberg til Aftenbladet. Bildet er tatt under mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Bendiksby

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenbladet at hun er bekymret for smitteveksten i Stavanger-området. Hun understreker her hvorfor myndighetene velger anbefalinger fremfor påbud, og gir også svar til foreldre som lurer på om de kan ha barnebursdager nå.