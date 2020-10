– Min klient er veldig fornøyd med å bli trodd, og at stemor er ansvarlig for vold som har gitt henne varige skader. Retten legger til grunn at hun er utsatt for forsettlig fysisk vold og psykisk mishandling over en lang periode. Dette er årsaken til at hun blir tilkjent oppreisningserstatning på 175 000 kroner, sier Svein Kjetil Lode Svendsen, prosessfullmektig for Mona Anita Espedal (bildet). Foto: Anders Minge