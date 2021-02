Stavanger har jobbet fram åtte mulige plass­eringer for bade­land: – Markedet bør absolutt være til stede

Ap-politikerne Dag Mossige og Tore Renberg lanserte et privatfinansiert badeland på Bekhuskaien alt i fjor sommer. Nå inviterer kommunen investorer til speed-dating for å kartlegge realismen på en rekke tomtealternativer. Anders Minge

Det har ikke manglet på mageplask når Stavanger kommune har forsøkt å få til badeland eller folkebad. Men kommunen gir seg ikke.

Denne gang inviteres en rekke lokale og nasjonale investorer til speed-dating for å finne ut om det er grunnlag for et privatfinansiert badeanlegg i Stavanger. Tre datoer i slutten av måneden er satt av, der mulige interessenter får en halvtime hver til å legge fram sine ideer.

Se mulige plasseringer av badeland på dette kartet: