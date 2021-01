Vil ha svar om omorganisering: Vil sikre seg at barn ikke får et dårligere tilbud

Politikerne i utvalg for oppvekst og utdanning vil være sikre på at barn og foreldre er ivaretatt når Ressurssenter for styrket barnehagetilbud skal omorganiseres. Derfor utsetter de avgjørelsen om hvordan det skal gjøres.

Eirik Faret Sakariassen (i midten) er leder av utvalg for oppvekst og utdanning. Foto: Jon Ingemundsen

Hilde Moi Østbø Journalist

Konklusjonen etter utvalgsmøtet onsdag ble at saken sendes tilbake til administrasjonen. Politikerne vil at saken utredes bedre og ønsker svar på en rekke spørsmål, og ber videre kommunedirektøren videreutvikle modellen i en prosess med de berørte partene.

Videre ber politikerne kommunedirektøren legge fram en mer detaljert plan for gjennomføring og iverksetting av omorganiseringen, for å sikre at prosessen ikke fører til et dårligere tilbud for barn med bruk for ekstra ressurser, verken midlertidig eller på sikt, heter det i vedtaket.

Bekymret

Aftenbladet skrev i forkant av behandlingen at spesialpedagoger er bekymret for om omorganiseringen vil gå utover barn. Ressurssenter for styrket barnehagetilbud i Stavanger består av 193 ansatte som skal omorganiseres.

– Forslaget som er lagt fram mangler mange detaljer, og vi er redd for at den nye organiseringen vil gå ut over barn og den spesialpedagogiske kompetansen, sa Marit Kristin Vigre, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen, Christoffer B. Olsen, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Helga Riise, vara for Utdanningsforbundet.

Direktør for oppvekst og utdanning, Helene Ohm, forsikret om at de planlagte endringene ikke vil ha konsekvens for det enkelte barn.

– Vi tror derimot sterkt på at tilbudet barnet får skal bli bedre, sa Ohm.

Politikerne vil ha saken tilbake etter at den er bedre belyst og etter at seks spørsmål er besvart.