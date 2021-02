Fylket klarer ikke gi gass for entreprenørene

Det er ikke mulig for Rogaland fylkeskommune å framskynde byggeprosjekter for å hjelpe entreprenørene i fylket.

Fagrafjell transformatorstasjon bygges på Kalberg i grenseområdet mellom Time og Sandnes, men det er generelt for lite å gjøre for entreprenørene. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aftenbladet skrev nylig at samtlige ansatte i Stangeland maskin har fått permitteringsvarsel på grunn av lav aktivitet i markedet og utsatte prosjekter.

– At så mange ansatte risikerer å bli permitterte er alvorlig. Det er viktig at Rogaland fylkeskommune gjør det en kan for å holde aktiviteten opp i disse krevende tidene, mener Tom Kalsås, fylkespolitiker og stortingskandidat for Arbeiderpartiet.

Til Samferdselsutvalgets møte 3. februar stilte Kalsås et spørsmål om det er mulig å framskynde prosjekter. Han ba også om oversikt over veiprosjekter som per i dag er under bygging i regi av Rogaland fylkeskommune, og hvilke som er planlagt startet opp eller lyst ut i løpet av første halvår 2021.

Tom Kalsås, Rogaland Ap Foto: Kristian Jacobsen

Svaret fra fylkesrådmannen er at samferdselsavdelingen jobber løpende med prosjekter og lyser ut anbud etter hvert som disse er klare til det. Det er ikke mulig å forsere prosjekter, men det en lang liste prosjekter som kommer.

Tommy Stangeland i TS Maskin. Foto: Geir Sveen

Daglig leder Tommy Stangeland i TS Maskin er skuffet.

– Jeg registrerer at fylkeskommunen forsvarer at det vil gå litt tid, men det skal sies at flere av disse prosjektene har vært utlyst og tildelt, og er blitt trukket tilbake. Vi får være enige om å være uenige. Vi er selvsagt glade for at det er ting de holder på med, sier Stangeland.

Han er glad for at problemstillingen får oppmerksomhet og at det stilles spørsmål.

Problemet til entreprenørene er at de har bygd opp en stor maskinpark og en sammensatt administrasjon for å prise store prosjekter og håndtere kravene som stilles av fylkeskommunen, Statens vegvesen og Nye Veier.

Store prosjekter, som Rogfast, er på vei. Like viktige for å holde hjulene i sving, er de små prosjektene som kommer innimellom.

– Vi er bygd opp en kompetanse og erfaring, og det vil være synd om vi må rive ned det som er bygd opp, sier Tommy Stangeland.

Tom Kalsås (Ap) kommenterer svaret til fylkesrådmannen slik:

– Jeg skulle ønske at det var mulig å forsere noen prosjekter. Samtidig er jeg glad for den lange listen med prosjekter som ifølge administrasjonen er planlagt startet opp eller lyst ut i løpet av første halvår 2021, og at dette vil skje løpende etter hvert som de er klare. Dette vil bidra til å skape betydelig aktivitet i anleggsbransjen i regionen.

Bussvei-prosjekter

Fylkeskommunen jobber for eksempel med bussveien:

Fv44 Bussvei Diagonalen – Gausel stasjon er under bygging og kontraktspart er Stangeland Maskin.

Fv44 Bussvei Gausel stasjon – Nådlandsbråtet er en totalentreprise til 166 millioner kroner hvor Risa AS er kontraktspart. Kontraktssum er rundt 166 millioner. Prosjektering er godt i gang og rivningsarbeid er påbegynt.

Fv44 Bussvei Stasjonsveien – Gauselvågen lyses ut 2021 med

ferdigstillelse vår 2026.

Fv44 Bussvei Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien lyses ut i løpet av 2021 med ferdigstillelse senhøstes 2024.

Fv44 Bussvei Kvadrat – Ruten er til politisk behandling. Når saken er avklart politisk vil prosjektering og grunnerverv bli satt i gang. Utlysning av anbud blir trolig i 2022.

Se oversikt over fylkeskommunale byggeprosjekter i faktaboks.

Fylkeskommunens byggeprosjekter Fv. 44 Elvegata fra Gjesdalveien - Bymiljøpakken G/S-veg Fv. 478 g/s-veg Torvmyrvegen - Bymiljøpakken G/S-veg Fv. 4544 Kristine Bonnevies vei - SUS2023 Store vegprosjekt Bymiljøpakken fv.241xfv. 322 Heigreveien TS Bymiljøpakken Rv. 13 x fv. 508 Høleveien TS Bymiljøpakken Auståttveien TS Bymiljøpakken 2 underganger i Nesbuveien TS Forusbeen G/S-veg Fv44 Elvegata Sykkel Fv507 GS-veg Hå Grense-Orre G/S-veg Grannesletta x Madlaveien G/S-veg Bymiljøpakken-Fv44 Marieroveien Gange Fv. 33 Gamlevegen - fortau G/S-veg Fv 46 Vikedal sentrum - Søndenåfeltet + miljøgate G/S-veg/miljø Rv. 13 Grønnevold - Solbakk G/S-veg Fv. 44 Varden- Bogdalsvegen G/S-veg Fv. 714 Solbrekke-Brekkebakken Fortau Lysebotn, vegutbedring, bru, fortau Fortau Helgøy - Mosnes, ny veg og bru forbindelse Vei og bru Prestbru - Bjånesbakken, Sokndal Store vegprosjekt Fv 65 G/S-Veg N.Eigerøy - Leidland, Egersund G/S-veg Frøyland bru, Gjesdal Mindre utbedringer G/s-veg Finnøyveien G/S-veg Høye bru, Lund kommune Mindre utbedringer Busslomer Dirdal Kollektiv Utbedring undergang fv 79, Egersund Mindre utbedringer Fv47 Kollektivterminal Flotmyr Kollektiv Fv 47 Karmsundgata Store vegprosjekt Oppgradering av fylkesvei-tunneler i sør- og nord-Rogaland Fv-tunneller Oppgradering lys Austråttstunnelen Vedlikehold Ny driftskontrakt elektro Drift Ny driftskontrakt Høgsfjord Drift Oppgradering Strømsbrua Vedlikehold Inneværende bro kontrakt Vedlikehold Ny bro kontrakt Vedlikehold Røver; sikring kanalmur Vedlikehold Bruvedlikeholdskontrakt Nord-Rogaland Vedlikehold Driftskontrakt fylkesveg 1105 Indre Ryfylke Drift Mindre utbedringer Nord-Rogaland Vedlikehold Fornying Nord-Rogaland Vedlikehold Elektro fagkontrakt Drift Fv 711 g/s-bru over elva i Svandalen G/S-veg Skredsikring Nord-Rogaland Vedlikehold Bussvei - Fv 44 Nådlandsbråtet - Hans og Grete stien Bussveien Bussvei - Fv 44. Gausel stasjon - Nådlandsbråtet Bussveien Bussvei - Fv44 Stasjonsveien - Gauselvågen Bussveien I tillegg kommer gjennomføring av årlige tiltak til diverse fornyingsprosjekter og mindre ts/gs-og skredsikringstiltak