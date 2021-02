Sandnes forsøker for andre gang å rekruttere ny kommuneoverlege

Sandnes og Gjesdal fikk ingen søkere på Hans Petter Torviks stilling som kommuneoverlege før jul. Nå forsøker de på nytt, ved å utlyse to stillinger.

Hans Petter Torvik er kommuneoverlege i Sandnes og Gjesdal, men skal pensjonere seg i 2021. Kommunene fikk ingen svar på den første stillingsutlysningen, men håper at det skal hjelpe å lyse ut to stillinger. Foto: Kristian Jacobsen

Christine Andersen Johnsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes og Gjesdal kommuner skal pensjonere seg i år, og kommunene forsøkte, uten hell, å rekruttere ny kommuneoverlege før jul.

Da ingen søkte på stillingene før jul, spurte Aftenbladet Torvik om hvorfor han trodde at ingen var interesserte i stillingen:

– Kanskje vi må splitte stillingen mer opp og være mer presise om hva jobben innebærer, svarte Torvik.

Les også Kommuneoverlege Torvik pensjonerer seg – men ingen vil ha jobben hans

Les også Helsesjef sa opp etter to måneder

Nå har Sandnes kommune lagt ut en ny utlysning, og denne gangen er det utlyst to stillinger:

En kommuneoverlegestilling, og en stilling for samfunnsmedisiner.

– Vi har disse to besatte stillingene fra før. En samfunnsmedisin-stilling, og kommuneoverlege. Vi tenkte at det kunne være rekrutteringsfremmende hvis vi lyser ut begge to samtidig, sier Elin Selvikvåg, kommunaldirektør for helse og velferd i Sandnes kommune.

– Vi tenkte at det kunne være rekrutteringsfremmende hvis vi lyser ut to stillinger samtidig, sier Elin Selvikvåg, kommunaldirektør for helse og velferd i Sandnes kommune. Foto: Kristian Jacobsen

«Vi ønsker å se disse to stillingene under ett og fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses de som søker på stillingene, alt etter interesse og forutsetninger hos søkerne», står det i annonsen.

Videre står det at stillingsstørrelser også vil kunne tilpasses etter ønsker fra søkere og eventuelt deles opp og kombineres med deltids kurativ virksomhet.

Les også Helsesjef sa opp etter to måneder

Like arbeidsoppgaver

Kommunen etterlyser altså arbeidstakere til to ulike stillinger, men arbeidsoppgavene som er oppgitt i utlysningen, er de samme som da kommunen lyste ut én stilling.

– Er arbeidsoppgavene for krevende for én person?

– Sandnes kommune er en stor kommune, så vi har allerede to stillinger, og det trenger vi. Vi har folk som er inne og besitter samfunnsmedisiner-stillingen nå, men i små stillinger og midlertidig. Vi trenger absolutt to stykker, sier Selvikvåg.

Dette er arbeidsoppgavene:

Medisinsk-faglig rådgivning i kommunen

Drift av fastlegeordningen og legevaktstjenesten

Smittevern

Beredskap

Oppfølging av LIS 1 og LIS 3 leger i allmennmedisin

Miljørettet helsevern

Folkehelsearbeid

– Hva er egentlig forskjellen på en kommuneoverlege og en samfunnsmedisiner?

– Som kommuneoverlege har du det øverste ansvaret for de funksjonene som ligger til den rollen. Kommuneoverlegen kan dele på oppgavene med en samfunnsmedisiner, men det er altså kommuneoverlegen som har det øverste ansvaret, svarer Selvikvåg.

Opplever mer interesse

Stillingene ble, ifølge Selvikvåg, lyst ut for cirka en uke siden. De har allerede opplevd større interesse denne gangen, enn da kommuneoverlege-stillingen ble lyst ut før jul:

– Ja, litt. Denne gangen er det i hvert fall noen som har etterspurt informasjon, så jeg håper at vi får søkere, sier hun.

– Når ønsker dere å ha nye ansatte på plass?

– Vi ønsker og håper å ha noen på plass når vi kommer til sommeren. Vi er jo i februar nå, og må ha en prosess, samt at man må forholde seg til oppsigelsesfrister og slikt. Da blir det fort sommer før vi har alt på plass, sier hun.