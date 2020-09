Nå kan hjemmesykepleieren bruke bedre tid

De ansatte i hjemmesykepleien skal nå i større grad kunne velge selv hva de skal bruke tiden på når de er hos brukere. Foto: Pål Christensen

Et prøveprosjekt med større frihet for hjemmesykepleiere til selv å styre blant annet tidsbruk har hatt så positive effekter at det nå utvides til å gjelde hele Stavanger.