Fire ansatte koronasmittet hos ConocoPhillips

Oljeselskapet ConocoPhillips i Tananger bekrefter at fire av deres ansatte har påvist smitte av Covid 19. Nå blir ansatte sendt hjem igjen til hjemmekontor.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Parkeringsplassen utenfor ConocoPhillips i dag, tirsdag var full, men de neste dagene kan det bli bedre plass når ansatte igjen blir sendt hjem pga fare for smitte. Foto: Fredrik Refvem

– Vi har fire ansatte som har fått påvist Covid 19 de siste dagene, opplyser Stig S. Kvendseth, pressekontakt i ConocoPhillips.

Det var mandag kveld at oljeselskapet fikk informasjon om smittesituasjonen skal ha rammet bedriften i Tananger, der det er kontorplass til om lag 1000 ansatte. Conocophillips er operatør på feltene i Ekofisk-området, det eldste og fortsatt blant de største oljefeltene i Nordsjøen.

Stig. S. Kvendseth. Foto: Kjetil Alsvik

Tre fra Stavanger, en fra Sola

To ansatte fikk påvist smitte i helgen, mens de to siste fikk påvist smitten mandag kveld. Tre av de smittede bor i Stavanger og en i Sola.

– Vi har gode beredskapsplaner og de har vi nå iverksatt. Bemanningen ved kontoret reduseres til 300, kantine og treningsrom stenges og busstilbudet stoppes, sier Kvendseth.

Conocophillips har gradvis økt antallet ansatte som fysisk møter på jobb fra 100 personer i mars og gradvis opptrapping til 800 personer i september. Nå går antallet som kan møte fysisk på jobb tilbake til 300 daglig.

– Vi har lav terskel på hjemmekontor. Om lag 200 personer daglig har hatt hjemmekontor den seneste tida, sier Kvendseth.

Aftenbladet kjenner til at de første smittede har vært innom arbeidsplassen, mens de siste smittede ikke har vært fysisk på jobb. De skal ikke ha vært i kantina. Smitten skal stamme fra et privat arrangement i distriktet.

– Det går bra med de som har fått påvist smitte. De har milde symptomer, sier Kvendseth.

To av fire har vært på jobb

– Har de ansatte som er smittet vært fysisk på jobb?

Smittesporing foregår fortsatt i tett samarbeid med de lokale helsemyndigheter. Så langt vi nå har oversikt over har to av de fire har vært symptomfrie på jobb noen dager i forrige uke.

– Har de smittede vært i kantinen, i treningsrom og/eller i busstransport?

– Ikke som vi har kjennskap til, men smittesporing pågår.

– Har de smittede vært offshore?

-De fire smittede er landansatte som ikke har vært offshore. Vi har for øvrig ikke hatt smittetilfeller på Ekofisk. Vi har eget testutstyr på Ekofisk og det er svært lav terskel for å teste medarbeidere med minste symptom.

– Hvilke konsekvenser vil smitten i bedriften få for oljeproduksjonen?

-Dette får ingen konsekvens for produksjonen og driften i Ekofisk-området.

Tilbake til 300 på jobb

Hvilke andre konsekvenser får smittetilfellene for driften av ConocoPhillips sin virksomhet?

-Nå iverksetter vi tiltak i henhold til vår beredskapsplan for Covid-19 som bygger på myndighetenes retningslinjer og reduserer bemanningen på kontoret i Tananger til 300, stenger kantine og treningsrom samt stopper bussordningen. Dette er tiltak vi også gjennomførte i vår/ på forsommeren uten at dette fikk konsekvenser for driften.

– Er andre bedrifter berørt av smitten som har oppstått hos ConocoPhillips?

-Smittesporing pågår fremdeles, men vi har ikke indikasjoner på dette nå.

Fire smittede i Sola

Sola kommunes smittevernlege Pernille Sørensen har ikke svart på Aftenbladets henvendelse tirsdag formiddag. På hjemmesidene sine skriver kommunen:

«Siste positive prøveresultat: Mandag 21. september 2020:

Et par i 40-50-årene er bekreftet smittet med covid-19. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er iverksatt.

De to, en kvinne og en mann, er hjemmehørende i Sola. Mandag 21. september ble også en elev ved Skadberg skole, med tilknytning til de to smittede, testet positivt med covid-19.

- Smittesporing og kartlegging av nærkontakter ble iverksatt lørdag ettermiddag. Mandag 21. september besluttet vi i samråd med FHI at hele klassen skal i karantene, sier smittevernoverlege Pernille Hegre Sørensen.

Ytterligere ett smittetilfelle ble registrert på kvelden mandag 21. september, en person i 30-åra, og dette har kjent smittekilde. Smittetilfellet er ikke tilknyttet Skadberg skole.

I alt er det registrert 32 covid-19-smittetilfeller i Sola kommune siden mars. Fire personer var per 21. september i isolasjon.»