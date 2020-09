Familieselskap skal være grunn til flere smittede i Stavanger

Hva skal Stavangerskolene gjøre for å møte denne økningen i smittetilfeller? Det europeiske smittevernbyrået slo fast i sin siste rapport at barn smitter like mye som voksne. På tross av det gjelder ikke enmeters regelen for barn. Jeg er mor til barneskoleelev, og bekymrer meg over at skolene fortsatt bare er på gult nivå til tross for at smitten rundt oss øker. Dette skyver foreldre og familier ut i frontlinjen i en pandemi som det fremdeles hersker stor usikkerhet rundt. Er dette forsvarlig?