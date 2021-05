Pelsdyrbønder kan få endelig svar om erstatning

Stortinget har vedtatt at pelsdyroppdrett ikke lenger vil være lov i Norge etter 2025. Oppdretterne mener erstatningen de er tilbudt for å måtte legge ned, er altfor dårlig, og at de taper store summer. Bildet er tatt på en pelsdyrgård på Gjøvik i 2010. Heiko Junge / NTB